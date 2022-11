Voici pourquoi Microsoft Teams va atomiser votre productivité

Microsoft intègre à Teams une galerie de jeux multijoueurs jusqu'à 250 personnes. L'objectif : augmenter votre productivité. Oui oui.

On peut aimer ou détester le télétravail, beaucoup s’entendent sur un point : son plus grand défaut est sans doute le fait qu’on passe moins de temps avec ses collègues. Pour tenter d’y remédier un peu, Microsoft a décidé d’intégrer à Teams, son outil de messagerie instantanée installé nativement à Windows 11, un service de jeux conviviaux et faciles d’accès. De quoi jouer sur n’importe quel PC sous Windows donc. Pour lancer, le service, rendez-vous sur cette page dédiée.

N’attendez pas du Fall Guys ou autres jeux en 3D. Microsoft joue la carte de l’efficace et du briseur de glace avec un Solitaire, un jeu de cartes, un jeu de mines et un jeu de questions-réponses. Tous ces jeux fonctionnent bien sûr en multijoueurs de 2 à 250 joueurs et sont « safe for work » et, c’est à noter, sans publicité.

La productivité améliorée par le jeu

Ces jeux, même s’il s’agit de grands classiques, ont été adaptés et développés par les équipes de Microsoft, à savoir l’équipe Microsoft Casual Games qui fait partie des studios Xbox Games.

« Plus de 3 milliards de personnes dans le monde jouent à des jeux, qui jouent un rôle crucial en rapprochant les gens, surtout ces dernières années », indique Jill Braff, responsable du projet. L’idée n’est donc pas neuve, il s’agit de proposer au sein d’une application professionnelle un peu plus d’outils de « team building ». Selon une étude de l’université Brigham Young, citée par Microsoft, les équipes qui ont joué ensemble à de courts jeux vidéo étaient 20 % plus productives que celles qui ont participé à des activités de consolidation d’équipe plus traditionnelles. Vous saurez quoi répondre à votre patron quand il vous trouvera en train d’enchaîner les tops 1 sur Fall Guys ou sur le Solitaire de Microsoft Teams donc.

