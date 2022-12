Rachat d’Activision Blizzard : des joueurs traînent en justice Microsoft pour s’opposer au projet

Plusieurs joueurs ont intenté une action en justice contre Microsoft pour s’opposer au rachat d’Activision Blizzard King, deux semaines après la FTC (Federal trade commission). Quand le feuilleton de l’année passe aussi entre les mains de la communauté.

Nous l’écrivions dans un dossier récapitulatif plus que complet, le rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft est définitivement le feuilleton de l’année, tant les enjeux financiers sont énormes, tant l’issue de cette affaire est incertaine, tant ce récit mêle à la fois des sphères politiques et économiques, aux États-Unis et partout dans le monde.

Pour rappel, sachez que la firme de Redmond a annoncé son intention de racheter Activision Blizzard King pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Il s’agirait ici du rachat le plus important de l’histoire du jeu vidéo et de Microsoft. Cette acquisition comprendrait plusieurs grands titres : Call of Duty, Warcraft, Overwatch et Diablo.

Un feuilleton aux multiples rebondissements

Problème : la FTC (Federal trade commission) s’y oppose. Cette agence indépendante du gouvernement des États-Unis contrôle les pratiques commerciales anticoncurrentielles. Elle estime ici que Microsoft « prendrait le contrôle des meilleures franchises de jeux vidéo », ce qui aurait des conséquences néfastes pour le secteur.

Pour elle, cela pourrait « nuire à la concurrence dans le secteur des consoles de jeux haute performance et des services d’abonnement en refusant ou en dégradant l’accès de ses concurrents à son contenu populaire ». Les craintes reposent principalement sur le très lucratif Call of Duty : Microsoft va-t-il en faire une exclusivité Microsoft et priver les PlayStation de Sony de cette incontournable licence ?

Quand la communauté s’y mêle

Le géant américain veut rassurer les instances et assure que non. Le groupe a même signé un accord promettant l’arrivée de la licence sur les plateformes Nintendo pendant 10 ans. Une promesse similaire a été faite à Valve, qui ne souhaite signer aucun document en accordant plus simplement sa confiance à Microsoft.

Qu’importe, toutes ces agitations ne semblent pas plaire à une partie de la communauté gamers. Car une poignée de joueurs a tout récemment intenté une action en justice contre Microsoft afin de bloquer ce rachat historique, apprend-on par la BBC. Les plaignants proviennent de Californie, du New Jersey et du Nouveau-Mexique.

Faire monter la pression (médiatique)

Au total, dix personnes composent ce groupe d’action. Pour eux, Activision Blizzard King est considéré comme un concurrent essentiel qui stimule l’innovation. Cette acquisition donnerait à Microsoft l’opportunité d’entraver la concurrence, d’augmenter le prix de certaines licences ou encore de limiter l’offre auprès des utilisateurs.

Cette action en justice pourrait paraître un poil symbolique au premier abord, mais elle montre avant tout une forme de soutien à la FTC. Cela ajoute également du poids médiatique à cette affaire, et donc une pression supplémentaire sur Microsoft. Pas sûr que cette attaque bouscule les choses, mais elle s’ajoute aux innombrables péripéties de ce feuilleton.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.