Game Pass : Microsoft veut que vous convertissiez vos amis à l’abonnement

Microsoft expérimente une nouvelle façon de partager son abonnement Xbox Game Pass. Entre souhait de faire découvrir le service et nouvelle méthode de la firme pour convertir des joueurs.

C’est une technique de vente aussi vieille que les tupperwares. Parfois, il faut simplement faire confiance à ses clients pour trouver et convertir de nouvelles personnes à ses services. Une méthode assez traditionnelle qu’à décider d’expérimenter Microsoft.

Le test se déroule pour le moment en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais pourrait par la suite être étendue au reste du monde. La firme propose tout simplement d’offrir son abonnement PC Game Pass à ses proches.

Invitez jusqu’à 5 amis à jouer gratuitement

L’idée est assez simple, vous allez pouvoir inviter jusqu’à 5 amis sur le service PC Game Pass qui pourront découvrir l’abonnement pendant 15 jours sans frais supplémentaires.

Elle est d’autant plus maligne que le Game Pass regorge de jeux à faire en coopération entre amis comme No Man Sky, Grounded, It Takes Two ou Warhammer Darktide pour n’en citer que quelques-uns.

Lorsque l’on tente d’accéder à la page de l’offre en France. Microsoft nous accueille avec le message suivant : « l’offre est actuellement disponible dans certaines régions. Nous avons l’intention de proposer nos services dans d’autres régions bientôt, donc reste connecté ! ». La firme laisse donc espérer un lancement prochain en France.

Ce chemin est aussi exploré à travers d’autres méthodes par Microsoft. La firme travaille, par exemple, sur un nouvel abonnement « Famille & Amis » plus cher qui permet de partager le forfait entre 5 comptes sans limite de temps.

En 2022, Microsoft a admis commencer à rencontrer certaines limites dans le recrutement de nouveaux abonnés pour son service d’abonnement de jeu vidéo phare, notamment sur console.