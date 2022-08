Xbox Game Pass Ultimate : une version Famille en test, jusqu’à 5 comptes

Le Xbox Game Pass Ultimate représente aujourd'hui la meilleure offre dans le jeu vidéo de Microsoft. La firme souhaite maintenant renforcer son service avec une version familiale, facilement partageable.

Le Game Pass de Microsoft est devenu le centre de sa stratégie dans le jeu vidéo. Il faut donc s’assurer que l’abonnement soit armé contre les transformations du marché. Le Xbox Game Pass Ultimate était déjà plutôt dodu et est vite devenu un incontournable pour de nombreux joueurs et joueuses. Il intègre aujourd’hui un catalogue de jeux sur PC, sur Xbox, dans le cloud, mais aussi l’accès au jeu multijoueur, l’accès au catalogue EA Play et quelques avantages supplémentaires.

Malheureusement, on profite surtout du Game Pass Ultimate en solo. Si les membres du foyer ont chacun leur propre PC par exemple, impossible de leur bénéficier de son abonnement sans connecter son propre compte Microsoft. Un élément un peu frustrant au moment où les services de SVOD ou de streaming de musique proposent souvent des abonnements familiaux à partager.

Microsoft lance un test d’un nouveau forfait plus cher que le Game Pass Ultimate et partageable. L’idée était en rumeur depuis plusieurs mois. Il est pour le moment limité à l’Irlande et la Colombie, mais il devrait rapidement arriver dans d’autres régions.

Partager son Game Pass Ultimate avec jusqu’à 4 personnes

À l’instar de Microsoft 365, ce nouvel abonnement permet de facilement partager son abonnement avec quatre autres comptes Microsoft. Ils auront chacun individuellement les mêmes bénéfices que s’ils avaient souscrit seuls au Xbox Game Pass Ultimate. De quoi permettre à chacun de gérer ses sauvegardes de jeux, son PC Game Pass ou sa liste de favoris comme il l’entend. Surtout, avec le cloud gaming disponible sur téléphone et tablette, on peut facilement imaginer créer des sessions multijoueurs à domicile sans avoir besoin de plusieurs Xbox. De nombreux jeux multijoueurs ne proposent pas de multijoueur local sur une seule console en écran partagé. On pense aussi aux jeux compétitifs par équipe comme Fall Guys, où une famille pourrait créer sa propre équipe, même si ce dernier n’est pas proposé dans le service de Microsoft.

Un nouveau prix

Puisque le service est disponible en test en Irlande, il est possible de se faire une première idée du prix de ce forfait familial. Microsoft le commercialise pour le moment à 21,99 euros par mois, contre 12,99 pour le Xbox Game Pass Ultimate actuel. Si vous avez déjà des mois d’abonnement stockés sur votre compte, Microsoft applique un simple prorata de l’ancien abonnement vers le nouveau. Trois mois de Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 euros par mois vous permettront, par exemple, d’accéder à un peu moins de deux mois du nouveau forfait familial.

Il faut aussi noter que cela signifie que « l’astuce » qui permet d’accéder au Xbox Game Pass Ultimate à moitié prix ne fonctionne pas avec ce nouveau service. On peut se demander si Microsoft ne mettra pas un terme à cette astuce quand ce nouveau forfait sera disponible. Toutefois, contrairement à Netflix, Microsoft ne semble pas mettre en place de restriction au foyer sur l’abonnement. Autrement dit, il devrait être possible de partager la facture entre les membres, même s’ils ne vivent pas dans le même foyer. Microsoft mentionne d’ailleurs la possibilité de le partager avec des amis, et pas seulement la famille.

Comme indiqué plus haut, ce test est limité à la Colombie et l’Irlande pour le moment. Sur son blog officiel, Microsoft note plusieurs bugs connus avec ce nouveau service. Par exemple, un joueur Xbox qui a déjà un abonnement en cours ne peut pas accepter une invitation vers un forfait familial.

