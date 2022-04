Xbox Game Pass : un nouveau forfait « famille » à partager serait en préparation

À l'instar de son service Microsoft 365, la firme de Redmond aimerait proposer une version familiale de son Xbox Game Pass.

Le service de jeu vidéo est désormais un segment important de l’industrie sur lequel Microsoft a pris une avance très confortable. Pour tirer son épingle du jeu, Sony a complètement revu son offre avec un tout nouveau PlayStation Plus à plusieurs niveaux de service. Si l’on en croit le journaliste Jez Corden pour Windows Central, Microsoft devrait bientôt préparer une nouvelle offre pour le Xbox Game Pass.

Un forfait partageable entre 5 comptes

D’après le journaliste, le Xbox Game Pass devrait bientôt avoir le droit à une version familiale plus cher, qui va permettre de partager le contenu entre 5 comptes Microsoft. Cela suivrait le même principe que Microsoft 365, le service de la firme qui regroupe 1 To sur Onedrive et l’accès aux logiciels Microsoft Office. Pour 99 euros par an, Microsoft propose de partager un compte Microsoft 365 avec 5 autres comptes qui reçoivent chacun 1 To de stockage et un accès aux logiciels. Pour le consommateur, c’est donc une offre qui peut être très vite rentable, d’autant que le partage est très simple et demande seulement d’indiquer l’adresse mail associée au compte Microsoft.

Windows Central ne révèle pas le prix de ce nouveau forfait Xbox Game Pass Famille ni s’il concerne la version classique ou Ultimate du Xbox Game Pass. Le prix serait toutefois très inférieur au paiement de 5 abonnements séparés. Par ailleurs, il faut noter qu’il est impossible de payer le Xbox Game Pass à l’année pour le moment, autrement qu’au travers d’une astuce de conversion permettant de payer moitié moins cher.

Microsoft aurait ce forfait dans les cartons depuis longtemps, mais aurait eu bien du mal à résoudre l’équation du prix en fonction des compensations aux développeurs et du paiement des royalties.

Un service déjà un peu partageable

Rappelons qu’il est déjà possible de partager les bénéfices de son abonnement Xbox Game Pass dans quelques conditions. On parle ici de l’abonnement sur console uniquement dont l’accès aux jeux est laissé libre sur les autres comptes connectés à la console à côté du compte principal abonné. Cela permet au sein d’un même foyer de partager l’accès au catalogue du Xbox Game Pass.

On atteint assez vite les limites de ce service avec la version Ultimate : impossible d’accéder au service de cloud gaming depuis un appareil mobile ou le web sans se connecter au compte de l’abonné. De même sur PC où il faut absolument utiliser le compte de l’abonné pour accéder au catalogue. On imagine qu’une version familiale du Game Pass aurait donc beaucoup de sens pour la version Ultimate, la rapprochant encore plus d’un Netflix ou d’un Disney+.

Le lancement de ce nouvel abonnement serait prévu pour le courant de l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.