En attendant le nouveau PS+, le Xbox Game Pass domine largement le marché

On connait pour la première fois l'importance prise par le Xbox Game Pass face à ses concurrents. Le service de Microsoft domine sans surprise le marché.

Depuis sa création, et en particulier depuis l’arrivée de jeux exclusifs day one dans l’abonnement, le Xbox Game Pass est devenu l’un des sujets de discussion les plus importants de l’industrie du jeu vidéo. Ce service qui permet d’accéder à un large catalogue de jeux de qualité est rapidement devenu très populaires chez les joueurs.

Alors que Sony s’apprête à répondre avec une nouvelle offre d’abonnement, on a désormais une meilleure idée du poids du Xbox Game Pass face à ses concurrents.

60% du marché pour Xbox Game Pass

Dans une comparaison entre les différents services de jeux vidéo en occidents réalisé par Ampere Analysis, cabinet spécialisé dans l’analyse du marché des médias, du sport et du jeu vidéo, on peut découvrir que Microsoft a réussi à capturer 60 % du marché avec le Xbox Game Pass.

It’s still a small small slice of overall gaming. But Microsoft has a commanding lead in the “Netflix for Games” race. And that’s before it gets hold of Activision. (Slide by @PiersHR ) pic.twitter.com/5wdSCESkNU — Dave Lee (@DaveLeeFT) March 23, 2022

En deuxième position, on retrouve Apple Arcade avec 9 % du marché puis Google Play Pass, PlayStation Now et EA Play à égalité avec chacun 7 % de parts de marché. Il faut garder en tête que l’on ne parle ici que des services qui permettent l’accès à un catalogue de jeux vidéo. Les services comme le Xbox Live Gold ou le PlayStation Plus ne sont donc pas inclus.

Il faut aussi noter qu’il s’agit d’une représentation du marché en valeur (en dollars) et non en utilisateurs. Or les abonnements ne sont pas tous vendus au même prix par les différents éditeurs. Le service EA Play est commercialisé à 3,99 euros par mois alors qu’Ubisoft Plus est à 14,99 euros par mois.

Un rapport de 1 à 8 entre Sony et Microsoft

Reste que le plus impressionnant est la différence entre le Xbox Game Pass et le PlayStation Now. Ce sont deux services proposés par des fabricants de consoles, et la marque PlayStation est beaucoup plus populaire dans le monde que la marque Xbox. Pourtant, il y a presque un rapport d’un pour dix entre les résultats du Xbox Game Pass et du PlayStation Now d’après Ampere.

On comprend mieux pourquoi Sony réfléchit à une nouvelle stratégie en fusionnant le PlayStation Plus et le PlayStation Now dans un nouvel abonnement. Il sera intéressant de comparer l’état du marché dans un an, pour noter les progrès réalisés, ou non, par PlayStation face à Xbox sur ce segment.

