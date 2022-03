Sony Spartacus : le rival du Xbox Game Pass arriverait la semaine prochaine

Le projet de refonte du PlayStation+ et du PlayStation Now pourrait voir le jour très bientôt.

À défaut d’avoir des stocks de PS5, Sony pourrait bien proposer un peu de nouveauté sur ses consoles dès la semaine prochaine. Spartacus, le service qui pourrait venir concurrencer le Xbox Game Pass, serait finalement en approche.

Révélé par Bloomberg en fin d’année 2021, le Projet Spartacus consisterait à fusionner les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now pour créer un service unique donnant accès à différents catalogues de jeux. Trois forfaits différents seraient prévus :

On l’attendait, il semblerait qu’il soit sur le point d’arriver selon Daniel Ahmad.

Bloomberg is reporting that Sony will reveal its new Spartacus subscription service next week.

"Sony’s new service will combine two of its current offerings, PlayStation Now and PlayStation Plus"

Story only on terminal atm pic.twitter.com/eHl3gitYT1

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 25, 2022