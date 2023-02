Microsoft l’admet, le Xbox Game Pass fait baisser les ventes de jeux

Les documents de l'autorité de la concurrence britannique révèlent que Microsoft a bien admis une baisse des ventes de jeux liés à son service Xbox Game Pass.

Dans le secteur du jeu vidéo, Microsoft est l’une des entreprises qui communiquent le moins de chiffres permettant d’analyser ses résultats. On ne connait pas officiellement le nombre de consoles Xbox vendues ni le nombre précis d’abonnés au Xbox Game Pass ou au Xbox Live Gold.

Il faut donc le plus souvent se rattacher aux déclarations des cadres de l’entreprise qui peuvent présenter la vérité sous son meilleur jour possible. Sauf quand il s’agit de documents juridiques où Microsoft n’a plus le luxe de maquiller la vérité. C’est le cas dans son projet de rachat d’Activision Blizzard où la firme a dû livrer ses documents internes aux autorités, notamment au Royaume-Uni.

Le compte rendu de la CMA, l’autorité de contrôle de la concurrence au Royaume-Uni, a été lourdement censuré pour éviter de rendre publiques des informations confidentielles, mais on peut tout de même y démêler des informations juteuses.

L’admission de Microsoft

On y trouve par exemple la citation suivante : « Microsoft a également indiqué que son analyse interne montre une baisse de [censuré] % des ventes de jeux douze mois après leur ajout sur Game Pass ». À un autre paragraphe du document, la CMA indique que les documents internes de Microsoft pointent une baisse des ventes de jeux (B2P, Buy to Play) quand un jeu est ajouté à son service d’abonnement.

Si tout cela peut paraitre intuitif, l’idée qu’ajouter un jeu au Xbox Game Pass fait baisser ses ventes dans le commerce, mais c’est un élément que Microsoft a toujours plutôt nié. Comme le rappel GameIndustry.biz, Phil Spencer, le patron de Xbox indiquait plutôt qu’un ajout du jeu au Xbox Game Pass contribuait à augmenter ses ventes.

Attention, les deux affirmations peuvent totalement être vraies, Phil Spencer dans sa déclaration a probablement choisi quelques exemples de jeux où le bouche-à-oreille permis par l’ajout au Game Pass a contribué à l’augmentation des ventes. Plusieurs développeurs de jeux indépendants avaient également témoigné en ce sens.

Reste que la conclusion générale semble plutôt tendre vers une baisse des ventes. Les documents d’Activision dans ce même projet de rachat pointent plutôt vers un refus de placer Call of Duty et les autres licences de l’éditeur dans le service de Microsoft. Si le rachat ne se fait pas, il est peu probable d’imaginer le géant du jeu vidéo proposer ses meilleurs titres dans le Xbox Game Pass.

