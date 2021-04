Xbox Live Gold : un échec médiatique devenu mensuel

Mois après mois, le Xbox Live Gold apparaît toujours plus incohérent dans la stratégie pourtant de mieux en mieux ficelée de Microsoft. Face au PlayStation Plus, la comparaison peut même nuire à l'image de Xbox. Peut-être est-il temps de reconsidérer son avenir...

Dans le jeu vidéo, la fin du mois est devenue la période où les joueuses et les joueurs découvrent quels sont les jeux qui seront offerts dans les prochains jours avec leur abonnement. Si vous avez une PS4 ou une PS5, c’est en général un très heureux événement, en particulier depuis ces derniers mois où Sony semble vouloir faire évoluer son PS Plus pour le rendre compétitif avec le Xbox Game Pass. En revanche, pour les abonnés au Xbox Live Gold, c’est mois après mois la soupe à la grimace.

Des jeux offerts qui laissent à désirer

Si l’on regarde, mois après mois, les jeux que Microsoft propose aux abonnés au Xbox Live Gold, on peut constater l’étendue du problème. Sur les quatre titres mensuels, deux sont issues de la bibliothèque de jeux Xbox 360 et deux sont des jeux Xbox One. À ce jour, la firme n’a pas commencé à proposer de jeux Xbox Series S | X, même s’il faut rappeler que les nouvelles consoles sont entièrement compatibles avec les jeux Xbox One et que ces derniers peuvent proposer des améliorations sur la nouvelle génération.

Au-delà de ce problème de plateforme, c’est bien la sélection de jeux en elle-même qui laisse à désirer. Il s’agit très clairement de jeux soit très anciens, soit plutôt en retrait en termes de succès critique, commercial ou d’ambition. Si l’on met ces choix face à ce que Sony a pu proposer sur le PlayStation Plus, ou même Google avec Stadia Pro, cela devient encore plus évident. Le mois où Sony propose Final Fantasy VII Remake à ses abonnés, Microsoft se contente de Warface Breakout et Vicious Attack Llama Apocalypse.

La seule exception qui saute aux yeux est la sélection du mois de février où Gears 5 vient se glisser en plus des 4 jeux. C’est le mois où Microsoft souhaitait augmenter le prix du Xbox Live Gold, et la firme avait probablement en tête de mieux faire passer la pilule avec des jeux plus fort médiatiquement parlant : Gears 5, Resident Evil, Lost Planet et Dandara.

Rappelons que ces jeux ne sont pas vraiment gratuits, puisqu’il est nécessaire d’être abonné au Xbox Live Gold pour en profiter. Un service facturé 6,99 euros par mois par Microsoft.

Une bataille médiatique que Microsoft perd tous les mois

Et chaque mois, la même semaine généralement, les joueuses et les joueurs voient Sony annoncer un joli line-up de jeux offerts avec l’abonnement PS+, parfois des titres qui sortent le même jour que leur arrivée dans l’abonnement -comme Destruction AllStars ou Oddworld : Soulstorm prochainement-, et Microsoft, des jeux bien moins intéressants et souvent anciens pour le Xbox Live Gold. La comparaison entre les deux services est forcément immédiate, on parle de deux abonnements qui offrent globalement la même chose : le jeu en ligne et une sélection de jeux en cadeau chaque mois tant que l’on reste abonné.

C’est aussi le contraste avec le reste de la stratégie de Microsoft qui peut choquer. La firme multiplie les bons points en termes de communications depuis plusieurs mois en proposant aux consommateurs une console puissante, élégante, silencieuse, avec une rétrocompatibilité efficace et qui améliore automatiquement le comportement de certains jeux. Elle fait aussi la promotion de l’accessibilité et du cross-play pour que tout le monde puisse jouer ensemble.

Un travail de longue haleine depuis le lancement catastrophe de la Xbox One qui a permis à Microsoft de redorer son image. Mais chaque mois, la firme accepte un événement perçu négativement. Quand on travaille l’image de sa marque, on essaie évidemment d’avoir le moins possible de ces accroches, et pourtant cela arrive chaque mois dans le cas du Xbox Live Gold.

Un problème de cohérence, de budget et de stratégie

Comment peut-on s’expliquer ce problème au sein de la stratégie Xbox ? Il y a deux réponses à cette question. D’abord, il est clair que le Xbox Live Gold ne bénéficie plus des faveurs de Microsoft ni de son budget qui est quasi entièrement dédié, quand il s’agit de jeu vidéo, à faire grossir le Xbox Game Pass. Toutes les décisions prises par Microsoft vont désormais dans le sens d’une augmentation du nombre d’abonnés au Xbox Game Pass. Même l’annonce de l’augmentation du prix du Xbox Live Gold, depuis annulée face à la gronde du public, était supposément faite pour pousser les abonnés du Live Gold à basculer vers le Game Pass Ultimate (le forfait qui réunit le Live Gold et le Game Pass).

Le Xbox Live Gold est cependant un service très important dans les revenus de Xbox. Il est ancré dans l’histoire de la marque puisque l’abonnement a été lancé sur la toute première console du groupe, bien avant les offres de Sony et Nintendo, pour à l’époque développer l’infrastructure mondiale encore utilisée aujourd’hui pour le jeu en ligne et le téléchargement des mises à jour. Microsoft ne communique pas un nombre précis d’abonnements, mais on peut facilement supposer qu’il s’agit encore d’une large manne financière. Du côté de Sony, le PlayStation Plus est d’ailleurs devenu un pilier de son économie depuis le succès de la PS4.

Pour autant, on peut souligner à quel point cet abonnement est devenu incohérent dans la stratégie de Microsoft. Il permet en premier lieu aux joueuses et aux joueurs Xbox de jouer en ligne sur les serveurs Xbox Network. Pourtant, on peut jouer en ligne à Cuphead ou Minecraft sur les serveurs « Xbox Network » gratuitement depuis un PC sous Windows 10, mais aussi depuis une PlayStation ou une Nintendo Switch. Aujourd’hui, tout le monde a accès aux serveurs Xbox gratuitement, sauf les propriétaires de consoles Xbox qui doivent payer un abonnement.

Quel avenir pour le Xbox Live Gold ?

Des rumeurs insistantes pointent vers une suppression pure et simple du service Xbox Live Gold. Cela pourrait s’expliquer notamment depuis que le Xbox Live a été renommé « réseau Xbox » et depuis que Microsoft ne propose plus de s’abonner pour 6 ou 12 mois au service. On peut aussi mentionner le fait que plusieurs fonctions autrefois réservées au Xbox Live Gold seront bientôt gratuites. La suppression de l’abonnement ne semble pourtant pas à l’ordre du jour, surtout quand on prend en compte que Microsoft souhaitait augmenter le prix du service récemment.

Alors quel avenir peut-on imaginer pour le Xbox Live Gold ? Comme alternative à une suppression du service, Microsoft pourrait décider de venir le renforcer en complément du Xbox Game Pass. La première façon serait de réallouer plus de budgets aux jeux offerts chaque mois, mais cela pourrait donner un avantage moins ferme au Xbox Game Pass.

Une autre solution serait d’intégrer un autre service au Xbox Live Gold, par exemple l’accès aux jeux que l’on a achetés sur Xbox Store en cloud gaming. Microsoft avait initialement promis que les jeux achetés en dématérialisé seraient disponibles sur xCloud, mais pour le moment la firme réserve cet accès aux seuls jeux du Xbox Game Pass Ultimate.

On peut enfin imaginer l’arrivée d’un nouveau forfait pour le Xbox Game Pass, comme imaginé récemment par Jez Corden sur Windows Central. Un Xbox Game Pass Lite qui serait moins cher que l’abonnement actuel à 9,99 euros par mois, et qui pourrait ainsi remplacer le Xbox Live Gold en intégrant le jeu en ligne. Ce nouveau forfait pourrait par exemple se contenter du catalogue de jeux Microsoft, sans l’appui des autres éditeurs.

Microsoft a donc plusieurs solutions devant lui pour faire évoluer ce service qui est de plus en plus perçu comme quelque chose de désuet et d’incohérent dans l’écosystème Xbox. Espérons que la firme fera bientôt des annonces sur le sujet.