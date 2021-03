Xbox : vous pourrez bientôt jouer gratuitement en ligne sur les free-to-play

Elle est toujours en bêta, et pour quelques semaines encore, mais son lancement approche. La mise à jour qui apportera à la fois le multijoueur gratuit pour les titres free-to-play, la recherche de groupes et l'accès au chat de groupe, se rapproche un peu plus de son déploiement.

Pas pour tout de suite, mais pour bientôt. C’est en gros ce que Microsoft nous dit dans un tweet partagé ce 29 mars. La firme explique que la mise à jour qui débloquera simultanément sur Xbox le multijoueur gratuit pour les titres en free-to-play, mais aussi la possibilité de rechercher des groupes (fonctionnalité Looking 4 Groups), ou encore d’accéder au chat de groupe, est en chemin. Cette dernière vient de passer une étape de plus dans le déroulé très protocolaire du programme Insider, ce qui lui permet de se rapprocher de son déploiement à grande échelle, note MSPowerUser.

Ces quelques fonctionnalités, qui restent aujourd’hui encore réservées aux abonnés Xbox Live Gold, avaient été dans un premier temps introduites auprès des Insiders éligibles aux programmes Alpha Skip Ahead et Alpha. Elles s’ouvrent maintenant aux membres ayant accès aux bêta.

Reste que si cette mise à jour progresse dans son processus de validation, elle n’est pas encore tout à fait prête à être lancée à grande échelle. Pour les joueurs non membres du programme Insider, il faudra donc patienter encore un peu. Dans l’immédiat, l’annonce de Microsoft signifie donc que cette nouveauté s’ouvre simplement à plus de testeurs.

Attention Beta #XboxInsiders! Today we're enabling Multiplayer in Free-to-play games, Looking for Groups and Party Chat on Xbox no longer requiring an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability.

— Xbox Insider (@xboxinsider) March 29, 2021