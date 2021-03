Xbox : Looking 4 Groups et le chat de groupe deviennent gratuits, le Xbox Live Gold ne sera plus nécessaire

Pour accompagner les changements de politique du Xbox Live Gold vis-à-vis des jeux free to play, Microsoft a annoncé que deux de ses fonctions sociales sur Xbox deviendraient gratuites.

Au début de l’année 2021, Microsoft a annoncé une hausse de prix sévère pour le Xbox Live Gold, puis a fait marche arrière quelques jours plus tard devant la levée de bouclier des fans, en plein lancement de ses nouvelles consoles Xbox. À cette occasion, Microsoft a dévoilé un projet qu’il avait dans les cartons : faire que les jeux free to play sur Xbox ne demande plus un abonnement Xbox Live Gold pour être joué.

En effet, s’il est vraiment totalement gratuit de jouer à des jeux comme Fortnite sur PlayStation ou sur Switch, ce n’est pas le cas sur Xbox où un abonnement au Xbox Live Gold est nécessaire jusqu’à présent. Plusieurs mois après l’annonce initiale, Microsoft commence les tests pour le programme Insider de la Xbox.

Un sujet plus complexe qu’il n’y parait

On peut s’étonner qu’un simplement changement de politique demande des tests dans un programme Insider. Cela s’explique par l’âge du Xbox Live Gold, dont les racines datent de la toute première console Xbox, bien avant la montée en popularité des Free to play.

Microsoft note par exemple qu’un jeu comme Destiny 2 ne permet pas actuellement d’être joué gratuitement sans abonnement Xbox Live Gold à cause d’un bug. C’est très probablement, car il s’agissait d’un jeu payant à l’origine, qui est devenu par la suite Free to play. C’est le genre de cas que Microsoft va devoir gérer pour mettre en place son changement de politique.

Looking 4 groups et Party Chat seront gratuits également

Le début des tests s’accompagne également d’une bonne nouvelle : Microsoft annonce que deux fonctions jusque-là réservées au Xbox Live Gold seront désormais totalement gratuites. Il s’agit de Looking for Groups, qui permet de chercher des groupes de joueuses et de joueurs pour faire une partie dans un jeu, et de la fonction Party Chat, ou chat de groupe en français, qui permet de dialoguer avec plusieurs amis Xbox simultanément.

Quels sont les avantages restant au Xbox Live Gold ?

Au fil des ans, Microsoft a éliminé plusieurs des avantages du Xbox Live Gold pour renforcer l’offre gratuite de ses consoles, en parallèle de ses investissements du Xbox Game Pass. On peut se demande ce qu’il reste au Xbox Live Gold.

D’abord il y a le jeu multijoueur pour les jeux payants, qui demande toujours un abonnement sur Xbox (même si l’accès au réseau Xbox est gratuit depuis un PC ou un smartphone). Les abonnés Xbox Live Gold ont aussi toujours le droit à des jeux gratuits chaque mois, à l’image du PlayStation Plus de Sony, et à des réductions sur le Xbox Store.

Reste que cet abonnement a de moins en moins de sens dans le catalogue de Microsoft, et contribue de plus en plus à une certaine confusion chez les joueuses et les joueurs.