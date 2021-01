Xbox Live Gold : Microsoft s’excuse, annule l’augmentation de prix et les jeux free to play deviennent gratuit

Alerté par l'immense frustration sur les réseaux sociaux et Internet générés par l'annonce de l'augmentation du prix. Microsoft s'est excusée et annulé sa décision. Mieux, la firme change de politique pour les jeux free to play.

L’ombre du lancement raté de la Xbox One plane encore et toujours sur Microsoft, même en 2021. C’est une sorte de remake express que Microsoft nous a proposé en annonçant une augmentation substantielle du prix du Xbox Live Gold par un simple communiqué de presse un vendredi après-midi, tout juste avant le week-end. Ce matin samedi 23 janvier, Microsoft annonce avoir tourné le volant à 180°, annule l’augmentation de prix et prend un changement de politique plutôt favorable pour le consommateur sur Xbox.

Le pire moment pour augmenter les prix

Il faut dire que même chez les plus grands fans de Xbox, l’incompréhension régnait depuis l’annonce de cette augmentation de prix. On ne comprend toujours pas exactement ce qui a poussé Microsoft à augmenter ses prix maintenant. Rappelons que la firme est 3e du marché derrière Nintendo et Sony, et qu’elle allait proposer des prix bien plus élevés que ses concurrents pour jouer en ligne. Rappelons également que nous sommes toujours en pleine pandémie, doublée d’une crise économique, et que le jeu vidéo a su recréer du lien social pendant les phases de confinements ou de couvre-feu. Augmenter le prix de ce dont les gens ont le plus besoin en ce moment était donc clairement un geste anti-consommateur.

Fortnite on Microsoft Windows: free to play

Fortnite on Nintendo Switch: free to play

Fortnite on Playstation: free to play

Fortnite on Xbox: $120/year — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 22, 2021

D’une manière générale, cela allait à l’encontre de la stratégie montée par Microsoft pour Xbox depuis plusieurs années. Depuis le lancement raté de 2013, la firme a tenté de se créer une image de parangon du droit des consommateurs dans le jeu vidéo, en poussant pour plus de jeux cross-play, plus d’accessibilité, des prix plus bas pour accéder aux jeux. L’annonce de cette augmentation de prix, vraisemblablement pensé pour pousser les utilisateurs du Live Gold à passer au Xbox Game Pass Ultimate, a complètement érodé cette image en une nuit.

I have a lot of excitement for stuff happening at Xbox & their first-party teams, but thinking it is a good idea to double the price of your online gaming service during a pandemic, in which people want to connect & play, is a self-made problem and not what Xbox should be about. — Klobrille (@klobrille) January 22, 2021

Les annonces : pas d’augmentation de prix, et des jeux vraiment free to play

Après plusieurs heures où de nombreuses personnes émettaient de vives objections contre cette hausse du prix, Microsoft a publié un message d’excuse et a tout simplement reculé sur sa décision. L’augmentation de prix n’aura pas lieu, et Microsoft va purement et simplement conserver la grille tarifaire déjà en vigueur jusque-là.

Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold. Nous transformons ce moment en une occasion d’aligner davantage le Xbox Live sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’être membre de Xbox Live Gold pour jouer en à ces jeux sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir.

Comme on peut le lire, Microsoft en profiter pour corriger une critique de longue date contre sa politique : les jeux free to play ne vont en plus demander un abonnement au Xbox Live Gold. Ce changement va mettre quelques mois à être déployé, prévient Microsoft. Cela signifie que des jeux très populaires comme Fortnite Battle Royal seront réellement gratuits sur Xbox, comme ils le sont déjà sur Android, iOS, Nintendo Switch et PlayStation. Là encore, on pouvait avoir l’impression que Microsoft se créait ses propres freins. C’est aussi une bonne nouvelle pour la future sortie de Halo Infinite dont le mode multijoueur sera aussi un free to play.

Non, ce retournement n’était pas prévu à l’avance

Après cette annonce, on pouvait très rapidement lire sur Internet une nouvelle théorie : Microsoft se serait volontairement sabordée pour annoncer reculer plusieurs heures après. Une opération de communication qui consisterait donc à détruire son image pendant plusieurs heures avant de tenter de la redorer.

On peut avec un certain degré de confiance affirmer que c’est faux. L’argument le plus pragmatique à donner est que même les employés de Microsoft aiment être en week-end, et en particulier les responsables. On imagine mal les responsables de la firme apprécier d’organiser des réunions en urgence le vendredi soir pour éteindre un incendie.

Par ailleurs, certains commerçants aux États-Unis avaient déjà reçu les cartes Xbox Live Gold avec les nouveaux tarifs inscrits. Signe que tout cela n’était pas un grand complot, mais une erreur tout de même assez incroyable.