En toute discrétion, le Xbox Live devient Xbox network

Des bêta-testeurs ont vu apparaître la mention « Xbox network » sur leur console Xbox en lieu et place de l’habituelle appellation Xbox Live au moment de charger leurs captures d’écran.

Tout évolue chez Microsoft en ce moment, même les noms. Plusieurs joueurs ont ainsi été surpris par un changement de nom alors qu’ils chargeaient des captures d’écran depuis leur console. Un message leur a alors indiqué que les contenus partaient vers… « le Xbox network ».

