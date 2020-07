Xbox Live Gold : Microsoft devrait bien rendre le multijoueur gratuit sur ses consoles

Le Xbox Live Gold devrait bien disparaitre d'après un journaliste réputé. Un changement important pour le marché des consoles de jeu.

Que doit faire Microsoft de son abonnement Xbox Live Gold ? Cette offre a fait les beaux jours de la Xbox et de la Xbox 360 en rendant payant le mode multijoueur des jeux, créant une source de revenu supplémentaire pour Microsoft, en plus de la revente de jeu. Si ce modèle n’a jamais réussi à s’imposer sur PC, malgré l’essai Games With Windows Live, il s’est généralisé sur le marché des consoles avec les abonnements PlayStation Plus et Nintendo Online.

De façon très ironique, après avoir introduit ce principe sur le marché, c’est Xbox qui pourrait être la première marque à se débarrasser de l’accès payant aux jeux en ligne.

« Jouer en multijoueur sera gratuit »

Cette idée que Microsoft pourrait se débarrasser de son abonnement fétiche a gagné en force lorsque la firme a officiellement supprimé la possibilité de s’abonner au Xbox Live Gold pour 12 mois. Dans l’esprit de plusieurs joueurs, cela sonnait comme une préparation de Microsoft à un changement structurel de son offre. Empêcher les clients de souscrire à un abonnement qui serait amené à disparaître.

Mais c’est désormais le journaliste, très réputé, Jeff Grubb qui vient apporter sa pierre à l’édifice en affirmant sans détour sur Twitter « le Xbox Live Gold va disparaitre et jouer en multijoueur sera gratuit, ils ne vous forceront pas à passer à l’abonnement [Xbox Game Pass] Ultimate pour jouer en ligne ». Aucun doute ne semble habiter le journaliste, qui indique également que des jeux comme Fortnite ont démontré qu’avoir une très grande communauté pouvait apporter une plus grande source de revenus et que supprimer cette barrière pourrait faire grandir ce genre de communauté.

Jeff Grubb ne donne à aucun moment un calendrier pour l’officialisation de changement. Microsoft doit reprendre la parole en août concernant la Xbox, et pourrait parler de l’évolution de ses services, mais aussi, enfin, du prix de la nouvelle console.

L’abonnement Xbox Live Gold a perdu son sens

Il faut dire, et nous en sommes convaincus, que l’abonnement Xbox Live Gold n’a plus sa place dans la nouvelle stratégie de Microsoft. La marque veut désormais créer un écosystème au sens large autour de la marque Xbox qui ne s’arrête pas à la simple console de jeu, que ce soit par l’abonnement Xbox Game Pass sur PC, ou par l’arrivée du cloud gaming avec xCloud.

L’accès au Xbox Live est aujourd’hui gratuit si l’on joue à un jeu compatible sur PC, sur PS4, sur Switch ou encore sur mobile. Seuls les joueurs qui font l’effort d’acheter une Xbox sont obligés de payer un abonnement. Autrement dit, Microsoft impose un abonnement à ses meilleurs clients, ce qu’il ne fait pas pour les autres.

Il faut noter que l’abonnement Live Gold sur Xbox est jusqu’à présent obligatoire même pour les jeux « free to play » comme Fortnite. Une différence qui donne une raison de plus pour de nombreux joueurs de choisir une PlayStation plutôt qu’une Xbox. D’après Klobrille sur Twitter, Halo Infinite devrait avoir un mode multijoueur entièrement gratuit. Une bonne façon de préparer le terrain pour l’abandon de cet abonnement.

Une victoire à prendre

Ce genre de changement de politique pourrait être particulièrement bien reçu par les joueurs et pourrait prendre de cours Sony qui gagne aujourd’hui beaucoup d’argent avec le PlayStation Plus. Par ailleurs, Microsoft peut désormais se reposer sur son nouvel abonnement comme source de revenus, le Xbox Game Pass et ses déjà 10 millions d’abonnés.

Pour autant, le Xbox Live Gold représentait jusque-là une forte source de revenus, malheureusement difficile à quantifier puisque Microsoft ne dévoile plus ses chiffres. Il sera intéressant de voir si Microsoft souhaite créer une nouvelle formule d’abonnement à un prix inférieur aux 9,99 euros par mois demandé pour le Game Pass. Après tout, l’abonnement Live Gold permettait aussi d’ajouter chaque mois des jeux à sa bibliothèque, même si la sélection semble avoir subi les frais d’un investissement plus important dans l’offre Game Pass de la part de Microsoft. Un abonnement à quelques euros par mois intégrant xCloud et des jeux à conserver chaque mois pourrait remplacer plus intelligemment ce que le Live Gold propose aujourd’hui.