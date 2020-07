PS Plus : la liste des jeux offerts en août 2020

Sony a dévoilé la liste des jeux PlayStation Plus offerts sur PS4 pour le mois d'août 2020. Entre "Call of Duty : Modern Warfare 2" et "Fall Guys : Ultimate Knockout", il y en aura pour tous les goûts.

Après une célébration des 10 ans plutôt bien fournie, Sony se montra plus frugal quand août fut venu. À compter du 28 juillet, les abonnés au service PlayStation Plus vont pouvoir obtenir gratuitement deux jeux seulement. Entre le tir nerveux de la saga Call of Duty ou le fun absurde de Fall Guys, valeur sûre et nouveau venu, à vous de choisir !

La liste des jeux PS Plus gratuits sur PS 4 en août

Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campaign Remastered (disponible le 28 juillet)

Fall Guys : Ultimate Knockout (disponible le 4 août)

Les deux titres sont disponibles jusqu’au 31 août.

Sorti en 2009, COD : Modern Warfare 2 fut un énorme succès auprès des joueurs et amateurs de jeux de tir à la première personne. Ce n’est pas sans raison qu’Activision a offert à cet épisode une version remastérisée en début d’année. Si vous n’avez jamais testé vos réactions et vos nerfs avec l’une des campagnes solos les plus cultes, c’est le moment de vous y essayer. Vous devrez une fois de plus stopper un ennemi qui menace la quiétude du monde. Le jeu est évidemment plus beau que son illustre aîné, avec l’ajout d’animations et du rendu HDR. Il reprend une bonne partie du contenu initial, mais pas tout. Les principales missions sont toujours présentes.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Fall Guys : Ultimate Knockout est un nouveau venu sur la planète vidéoludique. Jeu exclusif à la PS4 et au PC que l’on doit au studio Devolver qui nous a habitués à des titres complètement barrés, il ne déroge pas à la règle avec ses mini-jeux à réaliser seul ou en multijoueur en ligne (jusqu’à 100 participants !). Vous allez devoir surmonter des obstacles, des ennemis et de sacrées embûches pour finir la course en tête et passer au niveau suivant. Nous avons pu en avoir un avant-goût, c’est complètement déjanté avec ses bonhommes qui ne ressemblent pas à grand-chose, assez facile à prendre en main et terriblement fun. Personnalisez vos personnages selon vos délires. À ne pas manquer à compter du 4 août !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

À noter que le week-end du 8 et 9 août sera un nouveau week-end multijoueur en ligne gratuit. Le thème PS4 10e anniversaire est disponible sur le PS Plus et toujours à télécharger gratuitement pour les abonnés PS Plus.

Les jeux offerts au mois de juillet sont encore accessibles jusqu’au lundi 3 août.