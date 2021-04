Xbox Live Gold : les jeux offerts en avril

Et voilà la nouvelle fournée de jeux offerts aux abonnés aux Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Pas de jeux incontournables ce mois-ci, mais sans doute des découvertes Xbox One et Xbox 360 pour beaucoup.

Xbox a dévoilé la première liste des jeux Games with Gold offerts aux abonnés au Xbox Live Gold et aux Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Quatre nouveaux jeux Xbox 360 et Xbox One font leur apparition et sont téléchargeables durant toute la durée de votre abonnement. Vous aurez le choix entre affronter à coup d’armes et bouclier les créatures mythiques de Vikings : Wolves of Midgard, vous lancer dans la course de poids lourds avec Trucks Racing Championship ou jouer les pilotes d’avion-cargo dans Dark Void. Les plus patients pourront découvrir à la mi-avril Hard Corps : Uprising, un jeu d’action run’n’gun, prequel de la franchise Contra.

Les jeux ajoutés au Xbox Live Gold en avril 2021 :

Vikings : Wolves of Midgard (Xbox One) – Du 1er au 30 avril

Darkvoid (Xbox 360) – Du 1er au 15 avril

Trucks Racing Championship (Xbox One ) – Du 16 avril au 15 mai

Hard Corps : Uprising (Xbox 360) – Du 16 au 30 avril

À noter que Vicious Attack Llama Apocalypse reste offert jusqu’au 15 avril.

