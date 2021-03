Google Stadia place le mois d’avril sous le sceau des bonnes surprises. Les abonnés Pro vont pouvoir découvrir des jeux phares : Hitman (pour tous), The Elder Scrolls Online et Resident Evil 7 Biohazard. Et c’est sans compter sur les autres titres offerts ce mois-ci, entre fun, puzzle et un peu de frissons.

Google Stadia ne lève pas le pied sur la qualité des jeux offerts. À défaut d’avoir ses propres jeux à venir après l’annonce de la fermeture de ses studios, le service de cloud gaming continue de garnir sa bibliothèque de jeux, et celles de ses joueurs, avec des titres en passe de devenir de grands classiques.

C’est le cas encore en avril avec Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition qui est offert aux abonnés à l’offre Stadia Pro. L’occasion de (re)découvrir ce nouvel épisode de la franchise de jeux de survie et d’horreur signé Capcom.

Les aventures de Bob L’Eponge et ses amis reviennent aussi en HD avec Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Si vous préférez les jeux de rôle, Ys VIII est le JRPG hardcore qu’il vous faut. Plus mignon, mais tout aussi déroutant et terrifiant sous ses couleurs chatoyantes, Pikuniku vaut le détour.

Les jeux offerts aux abonnés Stadia Pro en avril

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Ys VIII : Lacrimosa of DANA

Pikuniku

A noter que Hitman est offert à tous les inscrits à Google Stadia disposant d’un compte Google même gratuit. Ce pack de démarrage gratuit contient la mission tutoriel du 1er épisode des aventures de l’agent 47 et la mission Hitman 2 Nightcall avec ses défis. L’occasion de vous essayer aux assassinats furtifs.

Entre le 30 mars et le 5 avril, vous pouvez également jouer gratuitement à la mission Dubaï d’Hitman 3 et découvrir ainsi la fonction State Share pour partager vos missions avec vos amis d’un envoi de lien.

Au 31 mars, vous ne pourrez plus ajouter SteamWorld Quest, SteamWorld Dig 2, Superhot Mind COntrol Delete, F1 2020 et Hotline Miami à votre bibliothèque. Si vous ne l’avez pas encore fait, dépêchez-vous !

Par ailleurs, Stadia donne la possibilité à tous ses inscrits Stadia Pro de jouer gratuitement à The Elder Scrolls Online. Du 31 mars 18h (heure de Paris) au 13 avril 18h, le jeu est ainsi accessible pour les chapitres Morrowind et Tamriel Unlimited.