Microsoft force moins l’intégration de GPT-4 dans son clavier SwiftKey

Quelques jours après l'intégration de Bing Chat dans SwiftKey, Microsoft se montre plus souple. On peut désormais déplacer le bouton pour utiliser cette fonction, notamment pour le faire disparaître de sa barre d'outils.

Il y a quelques jours, Microsoft a intégré Bing Chat dans SwiftKey, son clavier Android. Cela permet entre autres de rédiger automatiquement ses mails, faire des recherches, etc. C’est un peu comme si ChatGPT était intégré à votre clavier, d’autant plus que ce « nouveau Bing » utilise le modèle de langage GPT-4, dernier-né d’OpenAI, société à l’origine du chatbot. Cette intégration est dorénavant plus souple.

Pour aller plus loin

Bing vs ChatGPT : tout comprendre des différences entre les deux IA et leurs limites

Comment faire disparaître Bing Chat de son clavier SwiftKey ?

Microsoft l’a annoncé, l’emplacement du bouton Bing dans SwiftKey peut désormais être modifié. Par défaut, il apparaît tout à gauche de la barre d’outils (qui se situe elle-même au-dessus des touches). Si, à la base, on ne pouvait pas changer sa position, c’est à présent possible. Il suffit d’aller dans les paramètres de la barre d’outils, de rester appuyé sur l’icône « Bing Hub » et de la déplacer où bon nous semble.

Si on le souhaite, on peut même ne plus l’afficher, au profit d’une autre fonctionnalité, comme la traduction, les emojis, etc.

We heard your feedback. With today’s new update from the Play Store, you can adjust the position of the Bing button on the SwiftKey Android toolbar. pic.twitter.com/81e7wcCrb8 — Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) April 18, 2023

Pour le moment, ce changement n’est effectif que sur la version Android de l’application, mais on peut penser que la version iOS de SwiftKey profite aussi de cette modification prochainement.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.