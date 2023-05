Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2023 avec des trains, de la peinture et du foot

Microsoft vient de dévoiler les jeux qui arriveront dans les jours à venir sur le Game Pass ainsi que ceux qui disparaîtront de la plateforme à la fin du mois de mai.

Après le fiasco Redfall à la fin du mois dernier, Microsoft se doit de relancer de la meilleure manière son service d’abonnement jeu en téléchargement, le Xbox Game Pass, avec de nouveaux jeux disponibles et qui vont arriver dans les jours qui viennent sur le catalogue PC, Xbox et cloud gaming.

Les jeux ajoutés au catalogue en mai

FIFA 23 (Console & PC) via EA Play

Eastern Exorcist (Console & PC)

Ghostlore (Console)

Planet of Lana (Console & PC)

Cassette Beasts (Console)

Massive Chalice (Cloud & Console)

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC)

Chicory: A Colorful Tale (Console & PC)

Déjà disponible sur le Game Pass PC et Xbox, FIFA 23 fait figure de petite surprise, car il n’était pas attendu aussi tôt dans le catalogue. En attendant la refonte (totale ?) de la licence via son prochain nom EA Sports FC qui arrive à l’automne prochain, c’est un bon moyen économique pour les fans de foot virtuel de continuer sur leur lancée durant tout l’été.

L’autre grosse arrivée ce mois-ci n’est autre qu’une exclusivité Xbox : Planet of Lana. Voilà un titre qui avait fait une petite sensation lors de son annonce il y a 2 ans lors de l’E3 2021. Le jeu est présenté comme un « platformer » d’aventure cinématique ayant de sacrées ressemblances avec un certain Limbo ou encore Inside. Le jeu nous embarque dans une mission de sauvetage dans un monde luxurieux. Les développeurs de chez Wishfully nous parlent ici d’une aventure s’étendant sur plusieurs siècles et au travers de multiples galaxies. Un projet ambitieux donc qui méritera sans doute le coup d’œil dès le 23 mai.

Les amateurs de jeux de gestion et plus particulièrement de vieilles locomotives seront ravis de voir débarquer le 25 mai le très attendu Railway Empire 2. Le principe du jeu reste toujours le même avec une formule corrigée et inclut de petites nouveautés sans toucher au cœur de l’expérience. Le but sera toujours de bâtir la plus grande entreprise ferroviaire du continent tout en reliant villes et entreprises avec un réseau ferré avec ponts et tunnels. Le tout sera jouable Day One au clavier et à la manette sur console ou en cloud.

Enfin le 30 mai, ce sera au tour de Chicori : A Colorful Tale de débarquer sur Xbox et PC. Il s’agit d’un jeu d’aventure et de plateforme très stylisé façon cahier de dessin en vue du dessus. Le tout se déroule dans un monde où le but est de peindre et de dessiner partout pour faire évoluer son environnement, faciliter sa progression et résoudre des énigmes. Un bon petit jeu frais à mettre entre toutes les mains, en particulier celles des plus jeunes.

Les jeux qui quittent le catalogue

Certains jeux ne seront plus disponibles à partir du 31 mai sur l’abonnement.

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Console & PC)

FIFA 21 (Console & PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, Console & PC)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console & PC)

