La Chine aurait approuvé le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Une seconde victoire de taille se dessine pour Microsoft et Activision Blizzard. Après la validation de l'Union européenne, c'est la Chine qui aurait donné son aprobation.

Après le blocage net de la CMA au Royaume-Uni, c’est le début d’une remontada que semble réussir à opérer Microsoft et Activision Blizzard. Le 15 mai 2023, la Commission européenne a annoncé la validation du projet de rachat avec un compromis sur la part de 10 ans de la part de Microsoft.

Désormais, on apprend que la Chine aurait à son tour livré le résultat de son enquête avec une validation pour le rachat.

Deux victoires, une défaite, un match nul

Le site Seeking Alpha dévoile que la SAMR, le régulateur du marché chinois, aurait livré une approbation sans condition du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Le média cite un rapport du cabinet DealReporter pour l’affirmer.

C’est une étape importante dans la vie du projet de rachat. Depuis son annonce en janvier 2022, Microsoft et Activision attendaient les résultats des autorités sur 4 territoires : la Chine, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Désormais on connait l’ensemble des résultats.

La Chine et l’Union européenne ont approuvé le projet, le Royaume-Uni bloque le rachat et on peut parler d’un match nul pour le moment au États-Unis. En effet pour ce dernier, si la FTC a demandé un blocage, cela se décidera lors d’un procès qui doit s’ouvrir cet été.

Avec les deux validation en poche, les avocats de Microsoft et d’Activision Blizzard peuvent désormais se concentrer sur la procédure d’appel au Royaume-Uni et le procès avec la FTC aux États-Unis.

