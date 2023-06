Bing Chat : Microsoft fait une concession qui fait plaisir

Microsoft poursuit son chemin avec Bing Chat, son agent conversationnel qui s'invite un peu partout. Il le sera d'autant plus puisque bientôt, il ne sera plus nécessaire de passer par le navigateur Edge pour l'utiliser.

Depuis plusieurs mois, Bing Chat s’immisce partout. D’abord dans Bing, le moteur de recherche bien sûr, mais par la suite nativement dans le navigateur web Edge, et il le sera bientôt dans Windows 11 directement. Toutefois, Microsoft veut aussi convaincre ceux qui sortent de tous ces cadres, en offrant la possibilité d’utiliser Bing Chat dans d’autres navigateurs.

Utiliser Bing Chat sur Chrome ou Safari : ce sera bientôt possible

Si des moyens détournés existent déjà pour utiliser l’outil d’intelligence artificielle de Microsoft sur d’autres navigateurs qu’Edge, ils ne sont pas « officiels » et par conséquent limités aux utilisateurs les plus experts. Le média Neowin rapportait il y a quelques jours que Mikhail Parakhin, responsable de la publicité et des services web au sein de la firme, déclarait que le support pour les navigateurs tiers de Bing Chat était en phase d’expérimentation.

Quelques jours plus tard, Microsoft va plus loin. Le site américain ajoute qu’un utilisateur sur Reddit montrait récemment avoir pu utiliser Bing Chat sur Safari et sur Chrome. Interrogé, Mikhail Parakhin a confirmé l’information, précisant expérimenter ce déploiement qui est progressif. Pour le moment, cela fonctionne a priori uniquement avec Chrome et Safari, mais on peut penser que d’autres navigateurs seront compatibles, comme Firefox. En théorie, les navigateurs se basant sur le noyau Chromium seront aussi compatibles, Chrome et Edge s’appuyant eux-mêmes sur ce noyau.

Pourquoi Microsoft se tourne vers les autres navigateurs

La raison pour laquelle Microsoft tend à ajouter ce support est somme toute logique : pour s’imposer en matière d’intelligence artificielle et d’assistant conversationnel, il faut être disponible sur toutes les plateformes. Cependant, aujourd’hui Edge est loin d’être le navigateur web le plus utilisé.

En mai 2022, il possédait un peu plus de 10 % de parts de marché, en deuxième position devant Safari d’Apple (9,61 %) et Mozilla Firefox (7,86 %). Mais le logiciel de Microsoft est surtout très loin derrière son équivalent de Google, Chrome, qui compte pour deux tiers de parts de marché.

