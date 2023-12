Xbox All Access ou Starter Pack : il n’a jamais été aussi simple de s’offrir une Xbox à Noël

Ce Noël, Microsoft semble avoir décidé de mettre des Xbox au pied de tous les sapins. Comment ? Grâce à deux offres difficiles à refuser si vous n’avez pas encore succombé aux nouvelles générations de consoles Xbox, Series S ou Series X.

Si vous rêvez d’avoir une Xbox, Series S ou Series X, au pied du sapin, c’est le bon moment. Pour les fêtes de fin d’année, Microsoft a décidé de démocratiser l’accès à ses consoles avec deux offres particulièrement avantageuses.

Découvrir les offres Xbox de Noël sur La Vitrine High Tech :

Starter Pack Xbox Series S : la Xbox n’a jamais été aussi abordable

Dévoilé le 31 octobre dernier, le Starter Pack Xbox constitue le point d’entrée parfait dans l’univers Xbox. Il s’agit d’un pack tout compris qui permet de découvrir l’expérience Xbox dès la console déballée et connectée à internet. Il bénéficie d’un positionnement tarifaire dans la fourchette basse pour une console de la génération actuelle.

Lancé à 299,99 euros, le Starter Pack Xbox Series S bénéficie d’une jolie réduction de 70 euros en cette fin d’année. Jusqu’au 24 décembre prochain, ce pack ne vous coûtera donc que 229,99 euros. Et si vous rajoutez 20 euros supplémentaires, vous obtenez une rallonge de trois mois sur votre abonnement au Game Pass Ultimate, pour un total de six mois.

Xbox All Access : deux ans de Game Pass Ultimate pour jouer sans vous ruiner

Pensée pour faciliter la vie des joueurs, l’offre Xbox All Access est assez simple et directe. Après avoir choisi la console que vous souhaitez obtenir, il vous suffit de vous inscrire au service pour obtenir votre échéancier et l’accès au Game Pass Ultimate.

Cet abonnement concocté par Microsoft permet d’accéder à de nombreux avantages, dont le principal reste sans conteste la possibilité d’accéder à une vaste bibliothèque de jeux.

Si vous êtes tenté par l’offre Xbox All Access, c’est le bon moment pour craquer. Pour les fêtes de fin d’année, Microsoft a décidé de baisser le prix de toutes ses formules :

le Pack Xbox Series S et 24 mois de Game Pass Ultimate* sera en promotion de 24,99 euros par mois à 21,99 euros entre le 15 et le 24 décembre ;

le Pack Xbox Series X et 24 mois de Game Pass Ultimate* sera en promotion de 35,99 euros par mois à 32,99 euros entre le 15 et le 7 janvier.

