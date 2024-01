Ça y est, le marketing de Microsoft va trop loin avec l’IA

Microsoft a rebaptisé la version mobile de son navigateur Edge. Pas de grande transformation, pas d'inventivité débridée non plus, mais l'ajout d'un suffixe « Navigateur IA » qui en dit long sur la stratégie du groupe.

On ne pourra pas accuser Microsoft de ne pas mettre les moyens sur l’IA. Après l’intégration de plusieurs fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle générative sur Edge, et le lancement de Copilot sur Windows, Android et plus récemment iOS, le groupe s’attaque à l’étape du « rebranding » pour la version mobile de son navigateur. Sur Android et iOS, Microsoft Edge devient ainsi « Microsoft Edge: Navigateur IA ».

Ce suffixe en plus permet notamment au géant de Redmond d’attirer l’attention sur les nouvelles fonctions d’Edge liées à l’IA générative. Il s’agit toutefois d’un changement progressif, en cours de déploiement. Il est donc possible que ce rebranding n’apparaisse pas encore sur votre smartphone. De notre côté, nous avons toutefois pu l’apercevoir sur l’AppStore.

Microsoft mise gros sur l’IA… et veut le montrer

Comme le souligne WCCFTech, cette nouvelle appellation ne change rien à l’application en elle-même. Edge reste Edge, avec les nouveautés déployées par Microsoft sur cette version mobile ces derniers mois. Reste à savoir si ce changement de nom, très ostentatoire de la direction prise vers l’IA, n’est pas contre productive dans un contexte ou l’ensemble du marché bascule sur cette technologie. On peut raisonnablement se demander si Microsoft n’en fait pas un peu trop dans le cas d’Edge.

Source : Frandroid Source : Tierney Cyren sur Twitter, via WCCFTech

Cela étant dit, et comme évoqué plus haut, le navigateur a effectivement glané au fil des mois quelques fonctionnalités utiles basées notamment sur Dall-E 3 pour la génération d’images. Aidé par Copilot (lui-même basé sur ChatGPT 4), Edge est par ailleurs capable de résumer des articles, de reconnaître des objets sur une photo, de traduire plus facilement des contenus, ou encore de lire du texte avec des « voix naturelles ».

Autant de nouveautés que Microsoft espère mieux mettre en avant avec ce changement de nom assez peu inspiré, certes, mais qui a au moins le mérite d’être explicite.