Renouveau de Windows et PC IA : que faut-il attendre de la conférence Microsoft Surface ?

Microsoft prépare une conférence importante ce lundi 20 mai pour dévoiler le futur de Windows, mais aussi de sa gamme Surface.

Si vous avez lu notre planning des conférences à venir, vous le savez déjà, sinon, vous êtes peut-être passé à côté de cette information : Microsoft prépare une grande conférence ce lundi 20 mai concernant Windows 11, sa gamme Surface et ses ambitions dans l’IA.

L’événement sera présenté par Satya Nadella, mais ne sera pas retransmis en ligne. Oui, nous sommes en 2024, mais Microsoft n’a visiblement pas le budget pour un flux YouTube en direct. La conférence débutera à 19h (heure de Paris), directement depuis les locaux de Microsoft à Redmond.

On a déjà une petite idée de ce à quoi il faut s’attendre de l’événement.

Windows 11 avec de l’IA

Au menu, Microsoft devrait tout d’abord présenter la prochaine version de Windows 11, avec une grosse dose d’IA générative. Comme Google, la firme américaine a fait un gros pari sur l’IA depuis un an, et devrait intégrer plusieurs fonctions dans son système d’exploitation.

On parle, par exemple, d’une fonction AI Explorer qui devrait permettre au système de se « souvenir » des documents que vous avez consultés pour vous permettre de les interroger en langage naturel. AI Explorer devrait agir comme un nouvel assistant du quotidien, et pourrait aussi analyser en temps réel le contenu des fenêtres à l’écran. Il serait, par exemple, possible de lui demander de comparer le contenu de deux fenêtres, ou de trouver les différences entre deux photos.

Certaines de ces fonctions demanderont une connexion au cloud, alors que d’autres pourront tourner localement sur la machine. En effet, Microsoft veut lancer une nouvelle gamme d’appareils : les AI PC. Ils seront dotés d’une touche dédiée à Microsoft Copilot et d’un NPU capable d’une vitesse de calcul de 45 TOPS.

Coup d’envoi pour les PC IA avec Qualcomm

Le premier partenaire à intégrer une puce avec un NPU 45 TOPS est Qualcomm. D’autres puces arrivent chez AMD et Intel pour la prochaine génération de PC. On s’attend à en entendre parler au Computex. Pour l’heure, c’est Qualcomm qui sera sous le feu des projecteurs avec ses puces Snapdragon X Plus et Snapragon X Elite.

Plusieurs machines ont commencé à faire l’objet de fuites chez Asus, Lenovo ou encore Dell. On peut s’attendre à voir toutes les grandes marques de PC dévoiler leurs machines dès le lundi 20 mai quand l’embargo de Microsoft sera levé. Ces nouveaux PC intégreront nativement la nouvelle version de Windows 11. Cette dernière devrait enfin proposer une émulation ARM au niveau de ce que propose Apple sur ses MacBook.

L’un des objectifs de Microsoft avec cette conférence est de montrer que l’écosystème Windows a enfin rattrapé son concurrent frontal Apple sur la transition vers ARM. Il faudra attendre les tests pour en avoir le cœur net, mais les promesses semblent très fortes.

Et des nouveaux PC Surface

Il n’y en aura pas que pour Qualcomm, Asus, Lenovo et les autres, Microsoft devrait aussi présenter une nouvelle gamme de ses propres machines. Rappelons que l’éditeur a très largement licencié dans ses équipes Surface au début de l’année 2023 et Microsoft devrait désormais se concentrer sur quelques familles de produits. Exit donc le Surface Studio, les casques et écouteurs ou encore le Surface Laptop Studio.

On devrait tout de même pouvoir se mettre sous la dent une nouvelle génération de Surface Pro, la tablette à clavier optionnel, et du Surface Laptop, concurrent plus direct du MacBook Air. La Surface Pro devrait être proposée avec une dalle LCD ou Oled, à choisir au moment de la configuration. Le Surface Laptop aurait le droit à un tout nouveau design grâce à l’intégration d’une puce ARM basse consommation.

Et la Microsoft Build

Après sa conférence du 20 mai, Microsoft va ouvrir son grand événement annuel dédié aux développeurs : la Microsoft Build. Elle se tiendra à Seattle du 21 au 23 mai et Microsoft devrait y présenter des nouveautés pour les développeurs sur l’ensemble de son écosystème : Azure, l’IA, Microsoft 365, Xbox, etc.