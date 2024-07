Auto SR : le DLSS universel de Microsoft impressionne dans les premiers tests

Avec l'Auto SR, Microsoft veut marcher sur les plates bandes de Nvidia et AMD en proposant une solution d'upscaling universelle intégrées directement à Windows et se reposant sur l'IA. Et les premiers tests sont prometteurs.

Le lancement officiel des PC Copilot+ a été l’occasion pour Microsoft de lever le voile sur la super résolution automatique (Auto SR), une fonctionnalité d’upscaling fonctionnant avec la puce Snapdragon X Elite qui fait tourner tous les nouveaux PC IA annoncés depuis le mois dernier.

L’avantage de la solution de Microsoft réside dans sa compatibilité avec tous les jeux, à l’instar du FSR de AMD, le réglage étant intégré nativement aux paramètres de Windows 11 et peut être activé ou désactivé pour chaque titre.

Et selon les premiers tests, Auto SR semble être une alternative prometteuse aux solutions de Nvidia, AMD et Intel.

Un DLSS universel pour Windows

Auto SR est une solution d’upscaling comme il en existe maintenant plusieurs sur PC. À l’instar du DLSS de Nvidia et du XeSS de Intel, celle-ci utilise l’IA pour reconstruire l’image finale, il faudra donc posséder un NPU (puce de traitement neuronal) sur sa machine afin de pouvoir activer la fonctionnalité sur ses jeux :

Auto SR fonctionne en abaissant automatiquement la résolution de rendu du jeu pour augmenter la fréquence d’images, puis utilise une technologie IA sophistiquée pour fournir des visuels haute définition améliorés.

Dans les premiers tests effectués par la chaine YouTube Digital Foundry, la solution de Microsoft s’en sort avec les honneurs et même plus. La qualité de l’image reconstruite est convaincante avec un anti-aliasing efficace, des textures visuellement proches de l’image native et des performances en nette hausse.

En mouvement, l’activation d’Auto SR dans les jeux génère cependant des artefacts disgracieux, comme des trainées de pixels derrière les objets en mouvement ainsi que des effets de ghosting. Mais ceux-ci sont étonnamment contenus, bien plus qu’avec le FSR d’AMD dans certains cas.

Dans nos tests, nous avons ainsi pu jouer à Control avec les pré-réglages élevés (hors ray tracing) à une fréquence d’image oscillant entre 40 et 50 FPS FPS selon les scènes, alors que le jeu plafonnait à 20 FPS avec la fonctionnalité désactivée. Étrangement, les performances ne semblent pas changer selon la définition choisie dans le jeu, l’équivalent des réglages Qualité / Performance des solutions concurrentes.

L’Auto SR est activée par défaut dans Windows 11 pour tous les systèmes compatibles (ici, les PC avec puce Snapdragon X Elite), il sera donc utile d’aller paramétrer l’option au sein du menu Graphiques pour chaque jeu.

Bientôt sur Xbox ?

Auto SR n’en est qu’à ses débuts, mais parvient déjà à convaincre par la qualité de sa reconstruction d’image et son gain de performance non négligeable. La fonctionnalité vise avant tout le monde du PC portable, mais pourrait bien s’inviter sur les consoles Xbox.

On le sait depuis l’immense fuite Xbox de septembre 2023 : Microsoft va évidemment miser sur l’IA pour la conception de sa prochaine console alors que l’upscaling aidé par la machine learning avait été évoqué dans l’un des documents internes de la firme.

On peut donc tabler sur une intégration future au sein même d’une prochaine console Xbox de salon, qui pourrait ainsi embarquer un NPU. De plus, on sait que Phil Spencer, président de Microsoft Gaming, est un grand fan du format console PC portable comme le Steam Deck ou la ROG Ally. Une console Xbox portable bénéficierait grandement d’une technologie comme Auto SR pour permettre de jouer à des jeux AAA à un niveau de performance correct.