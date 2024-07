C’est la fin de l’inclusivité et l’égalité chez Microsoft

Microsoft a discrètement licencié son équipe « DEI » dédiée à l'inclusivité et l'égalité. Un changement de stratégique qui interroge alors que les États-Unis sont en pleine campagne politique.

Au 1er juillet 2024, les « besoins de Microsoft » ne justifient plus l’existence de son équipe DEI (Diversity, Equity, Inclusion), peut-on lire dans une lettre d’un responsable de l’équipe publiée dans la presse sur Business Insider et IGN.

Cette équipe était chargée de favoriser la diversité et l’inclusivité au sein de Microsoft. La firme avait promis d’en renforcer les missions et les objectifs en 2020 à la suite du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Quatre ans plus tard, ces missions ne semblent plus à l’agenda de l’entreprise la plus valorisée au monde.

Un calendrier qui interroge

Ce changement de stratégie de Microsoft aurait été signé en raison de l’échéance électorale à venir aux États-Unis. Désormais, Donald Trump est considéré largement favori pour reprendre la Maison-Blanche à la fin de l’année, et son camp républicain est ouvertement opposé aux équipes de DEI.

On retrouve aussi l’écho dans l’industrie du jeu vidéo à travers le mouvement gamergate qui reprend de l’énergie depuis le début de l’année. En supprimant son équipe dédiée au sujet, le mouvement gamergate peut célébrer une victoire face au géant du jeu vidéo.

L’équipe DEI a aussi pour responsabilité de gérer les cas de harcèlement, de toxicité ou de discrimination au travail. On peut donc être étonné de voir Microsoft se débarrasser aussi vite de cette équipe alors que la firme vient de racheter Activision Blizzard, au centre de plusieurs scandales précisément sur ces thèmes-là.

Ce changement fait suite à une série de licenciements annoncés par Microsoft depuis plus d’un an. La firme s’est séparée de plus de 10 000 employés en 2023, de 1 900 personnes dans le jeu vidéo en janvier 2024, avant d’annoncer la fermeture de 4 studios de développement en mai.