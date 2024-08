Windows 11 : téléchargez cette mise à jour optionnelle pour un gain net de performance chez AMD

Microsoft propose une mise à jour pour Windows 11 23H2 qui permet d’augmenter les performances des processeurs AMD.

Les processeurs AMD Ryzen // Source : AMD

On pensait les améliorations de performances des processeurs AMD réservées à la mise à jour 24H2 pour Windows 11 prévue à la fin de l’année. Et on était particulièrement impatient, la mise à jour promettant des gains de l’ordre de 10% dès son installation sur les processeurs AMD Ryzen 7000 et 9000.

La bonne nouvelle, c’est que Microsoft a adapté les changements concernant les processeurs AMD pour la version précédente de Windows 11, la version 23H2 de 2023. Il suffit de télécharger une mise à jour optionnelle.

Pour télécharger et installer cette mise à jour, il faut se rendre dans les paramètres de Windows 11, à la rubrique Windows Update. Ici, il faut sélectionner « Options avancées » et « Mises à jour facultatives ».

Windows 11 devrait vous proposer la mise à jour « 2024-08 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 11 version 23H2 KB5041587 ».

Cette mise à jour intègre les modifications à l’algorithme prédictif utilisé par les processeurs AMD Ryzen 7000 et 9000. Elle offre donc un gain immédiat de performance sans contrepartie.