Microsoft veut que vous utilisiez Copilot à plusieurs : voici comment

Microsoft a annoncĂ© lors d’une confĂ©rence ce lundi 16 septembre Copilot Pages, un nouvel outil s’appuyant sur le chatbot permettant de travailler sur les rĂ©ponses de celui-ci en Ă©quipe. De quoi crĂ©er un concurrent de Notion AI, mais aussi de OneNote.

La part belle Ă l’IA n’est pas que chez Google ou Apple en ce mois de septembre. Microsoft aussi a des nouveautĂ©s Ă prĂ©senter pour son chatbot, Copilot. Cette fois-ci, c’est un nouvel outil qui fait son apparition : Copilot Pages.

Copilot Pages : qu’est-ce que cet Ă©nième outil de Microsoft ?

Tout d’abord, Microsoft tente de rĂ©organiser les espaces de travail de Microsoft 365 Copilot, son abonnement Ă sa suite bureautique qui comprend le chatbot. Tout est rĂ©uni autour de Business Chat, ou BizChat. L’entreprise le dĂ©crit comme « l’interface d’interaction avec Copilot et ayant accès Ă l’ensemble de vos donnĂ©es ». Et c’est au sein de cet espace que l’on trouve un nouvel outil, Copilot Pages.

Ce dernier permet d’ajouter, de modifier et de partager le contenu qu’on fait gĂ©nĂ©rer par Copilot. Microsoft vend cette nouvelle solution comme un « canevas dynamique qui reprend le contenu Ă©phĂ©mère crĂ©Ă© par Copilot ». L’idĂ©e, c’est de pouvoir mettre de cĂ´tĂ© ce qui est gĂ©nĂ©rĂ© pour le modifier. Et lĂ oĂą ça va plus loin que pour d’autres outils, c’est qu’en un clic, on peut partager la « Page » crĂ©Ă©e Ă son Ă©quipe, pour qu’elle aussi puisse la modifier. Ă€ plusieurs donc, on peut ajouter du contenu Ă une page Ă partir de Copilot, de ses fichiers et du web. Il est mĂŞme possible de crĂ©er des pages Ă l’intĂ©rieur d’autres pages.

Copilot : la solution Ă une usine Ă gaz ?

Derrière Copilot Pages, il y a Loop, un concurrent de Notion commercialisĂ© par Microsoft. Il s’agit d’une application de travail collaborative qui permet de gĂ©rer des tâches, des agendas, des notes, des fichiers, etc. Évidemment, dans Loop aussi on peut utiliser Copilot.

Un aperçu de Copilot Pages // Source : Microsoft

Mais cet outil est Ă©galement en quelque sorte un concurrent de… OneNote, de Microsoft. Cette application aussi permet de gĂ©rer des notes et des fichiers Ă plusieurs et d’utiliser Copilot. Derrière toutes ces applications et outils qui se multiplient, Microsoft tente avec Copilot Pages et surtout Business Chat de tout rĂ©unir dans un seul endroit. Pour rĂ©duire le nombre d’outils Ă utiliser, Microsoft semble n’avoir d’autre choix que… de crĂ©er un nouvel outil.

Quouqu’il en soit, Copilot Pages est d’ores et dĂ©jĂ en dĂ©ploiement pour les abonnĂ©s Ă Microsoft 365 Copilot. Ces derniers devraient tous y avoir accès d’ici Ă la fin du mois de septembre.