C’est la rentrée et Microsoft fait évoluer son programme d’annonce des nouveaux jeux du Xbox Game Pass. Désormais le constructeur doit clarifier quel forfait obtient quel jeu, dans son nouveau système.

Source : Microsoft

Microsoft a revu le fonctionne du Xbox Game Pass. Désormais, pour ses meilleurs clients, ceux qui ont acheté une console Xbox, le géant propose le moins bon de ses niveaux d’abonnement : le Game Pass Standard.

Il s’agit d’une nouvelle offre qui intègre l’accès au jeu en ligne (vous savez, le truc gratuit sur PC), ainsi qu’un catalogue de jeux à télécharger, mais plus les jeux dès leurs lancements. D’ailleurs, les abonnés ont eu la mauvaise surprise de voir des titres prestigieux de Microsoft comme Starfield ou Diablo IV disparaitre du catalogue en question.

Pour accompagner cette transformation, Microsoft change l’identité visuelle des annonces de nouveaux jeux pour le Game Pass. Le géant précise désormais explicitement le niveau d’abonnement concerné par les nouveaux ajouts.

La régalade pour le Game Pass PC et Ultimate

La nouvelle fournée est constituée de trois jeux et devrait régaler les fans de gestion/stratégie sur PC. En effet, les abonnés pourront se mettre sous la dent Wargroove 2 (Cloud, Console et PC), mais aussi Frostpunk 2 sur PC dès sa sortie le 20 septembre, ainsi qu’Ara History Untold, sur PC dès sa sortie le 24 septembre.

Microsoft

Pour bénéficier de ces jeux, il faudra être abonné au PC Game Pass ou au Xbox Game Pass Ultimate. Si vous avez un abonnement au Xbox Game Pass Standard, il faudra se montrer patient car… il n’y a rien pour vous dans cette annonce.

C’est tout de même deux très belles sorties qui attendent les joueurs PC. Frostpunk 2 est la suite attendue du jeu de gestion vous laissant diriger une ville dans un monde post-apocalyptique glacial, vous forçant à faire des choix difficiles pour survivre à l’hiver.

Ara History Untold est un jeu de stratégie de type 4X crée par Oxide Games et édité par Microsoft. Il se veut un concurrent de la série des Civilization.

À tout cela s’ajoute une petit bonus dans le jeu Overwatch 2 pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, PC et Console : six skins de héros seront à débloquer ainsi qu’un boost d’XP et l’accès à une boutique spéciale de cosmétiques.

Beaucoup de départs

Microsoft annonce aussi les jeux qui quitteront le catalogue du Xbox Game Pass dès le 30 septembre. La liste est plutôt longue :

Gotham Knights (Cloud, Console et PC)

Let’s Build a Zoo (Cloud, Console et PC)

Loop Hero (Cloud, Console et PC)

My Time At Portia (Cloud, Console et PC)

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console et PC)

Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

The Walking Dead: Season Two (PC)

Valheim (Cloud, Console, and PC)

Microsoft propose une réduction de 20% sur l’achat de ces jeux.