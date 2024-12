L’application Xbox accueille 400 nouveaux jeux sur PC et un nouveau design

Microsoft est bien décidé à améliorer son application Xbox sur PC. Après une courte phase de test auprès des membres Xbox Insiders, la firme déploie une nouvelle version très prometteuse pour l’application avec des changements d’interface bienvenus pour les joueurs PC.

Pour l’occasion, plusieurs centaines de jeux PC font leur arrivée sur le magasin Xbox dans un effort pour « intégrer tous les jeux PC dotés de fonctionnalités Xbox dans l’application Xbox« . On sent qu’au-delà du Game Pass, Microsoft veut faire de son application un des launchers incontournables sur PC.

C’est dans un billet sur son blog destiné aux développeurs que Xbox a annoncé l’arrivée de pas moins de 400 nouveaux jeux sur l’application Xbox. L’objectif est ici de faire de la Xbox App « un excellent moyen pour les joueurs de trouver des jeux Xbox intéressants qui ne sont pas disponibles avec le Game Pass« .

Parmi les titres, il y en a pour tous les goûts : que ce soit du RPG japonais par le studio Kemco, des jeux mobiles, ou des titres indépendants comme Shovel Knight ou The Invincible, le magasin Xbox s’enrichit sur PC.

Surtout, une centaine de ces jeux sont dotés de la fonctionnalité Xbox Play Anywhere, qu’on aimerait franchelment voir généraliser sur tous les jeux édités par Microsoft :

Si les joueurs achètent la version console Xbox, ils peuvent également jouer à la version Xbox PC (et vice versa). La propriété universelle Xbox, ainsi que les sauvegardes universelles dans le cloud sur Xbox et le cross-play entre les versions Xbox sur console et PC (et sur d’autres plateformes, à la discrétion du développeur) sont des fonctionnalités géniales que les joueurs adorent.