Pourquoi des salariés perturbent chaque conférence de Microsoft

Pour la deuxième fois en quelques semaines, des employés de Microsoft ont mené une protestation en pleine conférence de la marque contre son soutien à l’armée israélienne.

Des employés de Microsoft ont une nouvelle fois perturbé un événement public de la marque. La firme fait face à un mouvement de protestation, à la fois en interne et en externe, concernant ses rapports avec l’armée Israélienne dans le contexte de la guerre à Gaza.

Ce lundi 19 mai, lors de la présentation de la grande conférence annuelle Microsoft Build, Satya Nadella a été interrompu par des employés du mouvement « No Azure For Apartheid ».

Les salariés en question ont ensuite publié une vidéo de leur action sur les réseaux sociaux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans cette vidéo, on entend l’employé interpeller Satya Nadella : « Et si vous montriez comment les crimes de guerre israéliens sont soutenus avec Azure ? Comme employé Microsoft, je refuse d’être complice d’un génocide. ». Il s’agit de Joe Lopez, salarié de Microsoft depuis 6 ans et ingénieur sur le développement de firmware pour la division Azure Hardware Systems and Infrastructure (AHSI).

Sur scène, Satya Nadella n’a pas répondu à l’interpellation et a continué son discours.

Microsoft face à son soutien à l’armée israélienne

Dans la foulée de la manifestation, les employés ont envoyé un mail à tous les salariés avec la direction du groupe en copie, tout en publiant son contenu sur Medium.

Je ne peux plus rester silencieux alors que Microsoft continue à faciliter le nettoyage ethnique du peuple palestinien par Israël.

Il explique avoir pris conscience du sujet lors de la précédente perturbation d’une conférence de Microsoft, il y a quelques semaines, lors du 50e anniversaire de Microsoft où Satya Nadella, Bill Gates et Steve Ballmer étaient présents.

J’ai également été choqué par le silence de nos dirigeants. Le silence de Mustafa Suleyman, Brad Smith, Kevin Scott, Scott Guthrie et Satya Nadella. « Pourquoi ne réagissent-ils pas ? me suis-je demandé. « Si nous ne sommes vraiment pas coupables, ne devraient-ils pas nier ces horribles accusations ?

Plusieurs enquêtes de la presse, comme Associated Press ou The Guardian, ont montré comment les technologies de Microsoft étaient utilisées par l’armée israélienne dans le contexte de Gaza.

La réponse de Microsoft ne convainc pas

Face à ces accusations, Microsoft a fini par publier une réponse officielle le 15 mai sur son blog. D’après la firme, rien ne permettrait de montrer que ses technologies sont utilisées pour nuire à des personnes à Gaza.

En réponse, nous avons mené un examen interne et engagé une société externe pour entreprendre une enquête supplémentaire afin de nous aider à évaluer ces questions. Sur la base de ces examens, y compris des entretiens avec des dizaines d’employés et l’évaluation de documents, nous n’avons trouvé aucune preuve à ce jour que les technologies Azure et AI de Microsoft ont été utilisées pour cibler ou nuire à des personnes dans le conflit à Gaza.

Une réponse qui n’a pas convaincu les salariés du mouvement No Azure for Apartheid.

Microsoft a ouvertement admis avoir accordé au ministère israélien de la Défense « un accès spécial à nos technologies au-delà des termes de nos accords commerciaux ». Croyez-vous vraiment que cet « accès spécial » n’a été autorisé qu’une seule fois ? De quel type d’« accès spécial » ont-ils vraiment besoin ? Et qu’en font-ils ? Nous n’avons pas besoin d’un audit interne pour savoir qu’un des principaux clients d’Azure commet des crimes contre l’humanité. Nous le voyons en direct sur l’internet tous les jours.

Le mail termine sur un appel aux autres salariés à rejoindre le mouvement.

Cela fait également écho à l’appel au boycott pour les consommateurs lancés par le mouvement BDS à l’encontre de Xbox. Ce dernier appel au boycott de Doom The Dark Ages et The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, les deux dernières productions de Xbox.

Pour aller plus loin

C’est quoi le mouvement BDS qui fait retirer des jeux Xbox et appelle au boycott d’Oblivion Remastered