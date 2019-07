Cortana n’est pas au meilleur de sa forme, mais Microsoft ne veut pas abandonner et lance une nouvelle application en bêta pour Windows 10.

Alors que Cortana était promis à un grand avenir lors de son lancement en 2014, l’assistant connait aujourd’hui des temps difficiles, comme la plupart des produits lancés par Microsoft à cette époque. Alors que la firme espérait en faire un outil indispensable, et un vrai concurrent pour Google Assistant et Amazon Alexa, Cortana n’a finalement jamais trouvé sa place. L’assistant est encore absent des smartphones sous Android en France, et de quasi tous les produits connectés.

Microsoft commence maintenant à débrancher petit à petit son assistant, d’abord en permettant une meilleure intégration d’Alexa et Google à Windows 10, mais aussi en supprimant son intégration sur Xbox, et en apportant Cortana aux assistants concurrents, sous forme d’un simple « skill ». Toutefois, tout n’est pas sombre pour l’assistant, et Microsoft développe une toute nouvelle expérience sur Windows 10.

Nouvelle application bêta disponible pour les Insiders

Microsoft a dévoilé une nouvelle version de Cortana avec la build 18945 de Windows 10, actuellement disponible pour les membres du programme Insider aux États-Unis, qui permet de tester en avance les nouvelles versions de Windows 10. La sortie de cette nouveauté devrait faire partie de Windows 10 20H1, la version prévue pour le début de l’année 2020.

Dans cette version, Cortana est devenue une application indépendante du système. Cela signifie qu’elle pourra désormais être mise à jour sur le Microsoft Store comme n’importe quelle application, et donc beaucoup plus souvent qu’avec une mise à jour du système complet. À l’image de Google Assistant ou de Siri, cette nouvelle version de Cortana se veut orientée vers le chat et l’assistant sera capable de suivre le contexte de la conversation de question en question. L’annonce promet également une grande amélioration du moteur linguistique, et donc compréhension plus performante et rapide de l’assistant.

Certaines fonctions de la version classique de Cortana ne sont pas disponibles dans cette version bêta, mais Microsoft promet de les ajouter avec les mises à jour de l’application. Microsoft affirme également que l’application sortira des États-Unis à une date ultérieure. Avec cette nouvelle application, Microsoft semble donc être en train de réinventer la roue alors que son assistant accuse déjà un sérieux retard sur la concurrence. Les plus pessimistes verront aussi dans la séparation de l’application avec le système, un moyen pratique pour un jour pouvoir débrancher Cortana sans trop de problèmes.