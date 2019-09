Il y a désormais de 900 millions d’appareils dans le monde sous Windows 10. Microsoft vise désormais le milliard, grâce à la fin de Windows 7 et l’arrivée de la prochaine Xbox.

Lors du lancement de Windows 10 en 2015, Microsoft avait promis d’atteindre le milliard d’appareils avec son dernier système d’exploitation d’ici la mi-2018.

La firme avait dû abandonner par la suite cet objectif, consciente qu’elle ne pourrait pas l’atteindre après avoir abandonné ses smartphones.

Malgré cela, Windows 10 continue son petit bonhomme de chemin. Le système équipe désormais 900 millions d’appareils dans le monde.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) September 24, 2019