Prodiguer la bonne parole Edge aux utilisateurs de l’OS libre. C’est l’objectif de Microsoft, qui travaille actuellement à adapter, sur Linux, la nouvelle version de son navigateur, basée sur le moteur Chromium. L’officialisation d’un lancement de « ChrEdge » sur Linux pourrait intervenir bientôt.

La démarche s’inscrit dans la volonté de rapprochement avec Linux affichée par Microsoft. On append que le groupe de Redmond développe en ce moment une version GNU/Linux de son navigateur Edge basé sur le même moteur que Google Chrome. Disponible sur de nombreuses plateformes (Windows 7, 8.1, 10, macOS ou encore iOS et Android), Edge arriverait pour la première fois sur l’OS libre, alors que Microsoft laisse entendre depuis des années que la chose est possible… sans pour autant franchir le pas. Un constat qui devrait être amené à évoluer dans les prochains mois.

Preuve que Microsoft est bien à pied d’oeuvre sur une mouture Linux de son navigateur, Sean Larkin (Technical Program Manager pour l’équipe de développement d’Edge), a récemment partagé sur Twitter un sondage destiné avant tout aux développeurs opérant sous Linux.

L’enquête, vise notamment à mieux comprendre comment les développeurs installent un nouveau navigateur sur leurs machines, et quelles sont leurs attentes en la matière. Elle comporte par ailleurs des questions relatives au développement web sous Linux.

🚨🔥We on the @MSEdgeDev team are fleshing out requirements to bring Edge to Linux, and we need your help w/ some assumptions!🚨🔥

If you're a dev who depends on Linux for dev, testing, personal browsing, _please_take a second to fill out this survey! 📝https://t.co/PCerGONmCG

— Sean Larkin (廖肖恩) (@TheLarkInn) September 26, 2019