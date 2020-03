Microsoft Teams tombe en panne au plus mauvais des moments en Europe

Alors que beaucoup d'utilisateurs européens sont contraints de rester confinés chez eux en raison des risques de propagation du coronavirus, la plateforme Microsoft Teams, censée faciliter le télétravail, est tombée en panne

L’Europe est le nouvel épicentre du coronavirus. À cet égard, les gouvernements incitent fortement à favoriser le télétravail quand cela est possible. Ainsi, confinés dans leurs foyers respectifs, les employés doivent avoir accès à des plateformes de travail collaboratif pour continuer d’échanger avec leurs collègues tout en restant productifs.

Hélas, la plateforme Microsoft Teams en Europe souffre d’une panne depuis ce matin, après que des milliers d’utilisateurs ont tenté de s’y connecter. Sur Twitter, l’entreprise a annoncé qu’elle était en train d’enquêter sur des soucis liés aux fonctionnalités de messagerie.

We're investigating messaging-related functionality problems within Microsoft Teams. Please refer to TM206544 in your admin center for further details. ^JP

