Windows 10 va se refaire une beauté : nouveau clavier virtuel, sélection de GIF et dictée vocale améliorée

Microsoft a annoncé la préparation d'un nouveau clavier tactile pour Windows 10 ainsi qu'une meilleure recherche d'emojis et de GIF ainsi qu'une dictée vocale plus efficace.

Windows 10 va se refaire une petite beauté en se concentrant tout particulièrement sur l’expérience offerte par son clavier. Microsoft a en effet publié un communiqué pour annoncer quelques nouveautés à venir en même temps que le déploiement de la Preview Build 20206 de Windows 10 sur les canaux développeurs du programme Insider.

Au programme, on retient notamment l’arrivée d’un nouveau clavier tactile, l’amélioration de la recherche d’emojis et de GIF ou encore une dictée vocale repensée.

Nouveau clavier pour vos tablettes Surface

Le nouveau clavier virtuel pensé par Microsoft vise très clairement à rendre la saisie de texte plus agréable sur les écrans tactiles des tablettes Surface. Ainsi « le nouveau design comprend une nouvelle esthétique et de nombreux autres petits ajustements, notamment une mise à jour de la taille et de la disposition des touches afin d’optimiser le confort et la précision de la frappe ».

De nouvelles animations à la pression des touches et de nouveaux effets sonores ont été intégrés également. Le clavier tactile se dote aussi d’une fonction de recherche d’emojis et de GIF avec les résultats qui s’affichent juste au-dessus du pavé de lettres. Pour activer cette option, il faut appuyer sur une icône représentant un carré et un cœur.

Microsoft apporte aussi la possibilité de faire glisser le doigt sur la barre espace afin de déplacer le curseur dans le texte que l’on est en train de taper. Vous pouvez ainsi le bouger vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

Meilleur sélectionneur d’emojis et de GIF

Nous avons rapidement évoqué la question dans la partie ci-dessus dédiée au clavier tactile, mais Windows 10 veut aussi améliorer la manière dont vous utilisez les emojis sur votre ordinateur.

Ainsi le sélectionneur d’emojis du système, que vous pouvez faire apparaître en appuyant sur les touches « Win » + « ; », se pare d’un nouveau design plus en accord avec les codes esthétiques modernes de Microsoft. Surtout, on voit apparaître une barre de recherche visible qui n’était étrangement pas présente jusqu’ici.

La firme de Redmond met notamment l’accent sur le fait que ce sélectionneur d’emojis se transforme aussi en sélectionneur de GIF pour être à la pointe de l’humour sur le web. La sélection de ces images animées « sera continuellement mise à jour en fonction des tendances actuelles et des #hashtags. La recherche est également disponible pour les moments où vous devez trouver le GIF de réaction parfait pour communiquer succinctement votre message ».

On voit logiquement apparaître un petit onglet réservé aux GIF dans cette fenêtre.

Une dictée vocale repensée

Windows 10 va aussi proposer une nouvelle fonction de dictée vocale sobrement appelée Voice Typing en anglais. L’idée est simple, vous n’avez qu’à parler pour que vos propos soient automatiquement retranscrits en version écrite sur le champ de texte ouvert sur votre PC.

Pour vanter les mérites de cette fonction, Microsoft évoque un design moderne (optimisé pour une utilisation avec les claviers tactiles), la ponctuation automatique et une interface fluide et simple à prendre en main.

Ainsi, il vous suffira d’appuyer sur les touches « Win » + « H » pour lancer la dictée vocale. Une icône en forme de micro s’affichera alors.

Microsoft partage par ailleurs un tableau listant des exemples de commandes vocales, notamment en français, que l’on va pouvoir utiliser avec cette option. Pour mettre en pause la dictée vocale, on pourra dire, entre autres, « Mettre en pause la dictée » ou « Arrêter l’écoute ».

La version stable de Windows 10 devrait profiter de ces nouveautés en test au détour de la grosse mise à jour système prévue au premier semestre de l’année 2021.