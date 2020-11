Le Microsoft Surface Duo devrait débarquer en Europe au printemps prochain

Selon les informations des sites Windows Area et Windows Latest, le smartphone pliable à deux écrans de Microsoft devrait être lancé en Europe au cours du premier semestre 2021.

Alors que le Surface Duo de Microsoft est disponible depuis le mois de septembre dernier aux États-Unis, il s’agit pour l’heure du seul marché où le smartphone à double écran est proposé. Néanmoins, il pourrait arriver plus rapidement que prévu en Europe.

En effet, selon les « sources fiables » du site Windows Area, le smartphone du constructeur pourrait bel et bien débarquer en Allemagne au cours du printemps prochain. Il s’agirait alors de l’un des premiers marchés à commercialiser l’appareil de ce côté de l’Atlantique. De son côté, le site Windows Latest est un peu plus vague, mais affirme lui aussi que le Microsoft Surface Duo arrivera l’an prochain en Europe : « Selon des sources proches du développement, le Surface Duo est en route pour un lancement en Europe et Microsoft est déjà en contact avec les opérateurs mobiles en Grande-Bretagne ».

Avec un lancement en Allemagne et en Grande-Bretagne, il se pourrait donc que le Microsoft Surface Duo soit également commercialisé en France dès le printemps prochain. « Il est probable que le Surface Duo soit lancé au moins en Europe d’ici début 2021 », indique également Windows Latest.

Des caractéristiques vieillissantes

Pour rappel, le Surface Duo a été annoncé par Microsoft en octobre 2019. Il s’agit du premier smartphone sous Android du constructeur. L’appareil est également pliable avec deux écrans distincts. Néanmoins, il est équipé d’une puce Snapdragon 855 accompagnée de 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Des caractéristiques déjà datées au moment de sa sortie aux États-Unis et qui le seraient encore plus si le smartphone venait à sortir en Europe au printemps prochain. En effet, on attend d’ici là la sortie du Snapdragon 875 de Qualcomm, plus puissante et qui devrait être plus longtemps maintenue à jour.

Alors que le Microsoft Surface Duo a déjà été lancé aux États-Unis, on est encore sans nouvelle du Surface Neo, le PC pliable à deux écrans de la firme, devant être équipé de Windows 10X. Il faut dire que depuis sa présentation en octobre 2019, Microsoft a reporté sa sortie à la fin de l’année 2021 au plus tôt. Il faudra donc patienter encore davantage pour pouvoir le découvrir.