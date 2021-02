« Xboy » : un ancien boss de Xbox explique pourquoi aucune console portable n’est sortie de Microsoft

Microsoft a réfléchi plusieurs fois à sortir une console portable sur le marché du jeu vidéo. L'idée n'a jamais dépassé la simple présentation PowerPoint.

Le marché des consoles de jeu a longtemps été divisé entre les « consoles de salon » proposées par Nintendo, Sony, Microsoft ou Sega, et les consoles portables comme la Game Boy de Nintendo ou la PlayStation Portable de Sony. On peut aujourd’hui dire que le marché de la console portable a été métamorphosé. Les smartphones se sont imposés comme la plateforme de jeu que l’on a toujours dans la poche, et du côté des consoles, Sony s’est retiré totalement du marché, alors que Nintendo sembler finir de tourner la page 3DS et se concentre exclusivement sur la Switch, sa console hybride.

De son côté, Microsoft est désormais présente depuis 4 générations sur le marché des consoles de salon, mais n’a jamais lancé de consoles portables. L’idée d’une « Xboy » a pourtant évidemment fait son chemin dans les bureaux de Redmond.

Xbox n’avait pas la capacité de faire une console portable

Robert J. Bach, qui était président de la division loisir de Microsoft qui regroupait Xbox, mais aussi Zune et Microsoft TV, est revenu dans une interview sur la création de cette console portable Xbox. Il explique que par trois fois, des équipes sont venues lui proposer l’idée de construire une console portable « xboy » par Microsoft. Sa première réaction, humoristique, était d’indiquer que ce nom poserait des problèmes juridiques vis-à-vis de Nintendo et la marque Game Boy. C’est peut-être l’une des raisons qui ont poussé la firme à tenter un rachat de Nintendo.

Plus sérieusement, il explique dans l’interview avoir de l’admiration pour Sony et Nintendo qui ont réussi à proposer des consoles de salon et portables en parallèle. En effet, d’après lui s’il est évident de penser que les deux marchés sont liés, il est en réalité difficile de faire fonctionner les deux ensemble. En fait pour développer une Xbox portable, la division aurait été obligée de créer une nouvelle équipe interne, et d’après Robert J. Bach, elle n’en avait pas la capacité.

Comme le fait remarquer GameSpot, il n’y a pas que pendant la présidence de Robbie Bach que l’idée d’une console portable Xbox est née, Phil Spencer l’actuel patron de Xbox avait admis en 2017 que Microsoft y avait songé à plusieurs reprises au point de créer quelques prototypes basiques.

En 2021, Xbox semble enfin prêt à passer sur le portable

L’idée que Xbox n’avait pas la capacité de créer deux équipes pour gérer d’un côté une console de salon et de l’autre une console portable peut paraitre étrange, quand on connait les finances de Microsoft. Ce constat illustre bien l’historique de la marque Xbox vis-à-vis de Microsoft qui n’a pas toujours bénéficié des finances de la firme pour se développer.

Aujourd’hui, Xbox profite justement de ces investissements pour grandir vite et c’est le moment qu’a choisi le groupe pour vraiment trouver sa place en mobilité. Cela n’est pas passé par une console portable pour le moment, mais par un service de cloud gaming déjà accessible sur Android, et bientôt sur iOS et PC.