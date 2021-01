Microsoft a gagné 15,5 milliards de dollars en trois mois : Xbox signe un trimestre record

Microsoft a présenté les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'année fiscale 2021. C'est un trimestre record pour la firme qui engrange 15,5 milliards de dollars, porté en particulier par le succès retrouvé de sa branche Xbox.

Microsoft va très bien. Portée par une année 2020 qui a été favorable à la tech et au gaming, la firme annonce avoir atteint un chiffre d’affaires de 43,1 milliards de dollars pour un bénéfice net de 15,5 milliards, en croissance de 33% par rapport à la même période, 12 mois avant. Pour remettre en perspective ce chiffre, Microsoft a réussi à gagner en trois mois de quoi acheter deux fois Zenimax-Bethesda, racheté pour 7,5 milliards de dollars en septembre dernier.

Comme toujours, Microsoft peut dire merci à sa branche Cloud, qui rapporte 14,6 milliards de dollars de chiffres d’affaires, et à sa branche « business » (Office 365, LinkedIn, Dynamics) qui a rapporté 13,4 milliards de dollars, mais sur ce trimestre c’est bien la branche grand public qui comprends Windows, Surface et le gaming avec Xbox qui est au beau fixe avec 15,1 milliards de chiffres d’affaires. C’était attendu avec le lancement des nouvelles Xbox sur ce trimestre (d’octobre à décembre) propice aux ventes auprès du grand public.

Avant de nous attarder sur les résultats de la marque Xbox, indiquons tout de même que l’abonnement Microsoft 365 pour les particuliers a dépassé les 47,5 millions d’abonnements, soit 2 millions d’abonnements en plus qu’au précédent trimestre.

Un bond de 51% pour la branche gaming

Le lancement de la nouvelle génération de Xbox, avec les Xbox Series S et X, a permis à la division gaming de Microsoft de se refaire une santé. Le chiffre d’affaires s’élève à 5 milliards de dollars, le meilleur trimestre de l’Histoire pour cette division, soit une hausse de 51%, poussé par une hausse des ventes de matériel de 86% et une hausse du revenu de la vente d’abonnements et de jeux de 40%.

Microsoft n’a pas précisé le nombre de consoles Xbox Series X | S vendues, mais a indiqué avoir vendue un nombre record d’appareils pour le mois de lancement, face aux mois de lancement des générations précédentes. Sans précision, difficile de se faire un avis sur ce chiffre. Microsoft a-t-il intégré les ventes de Xbox One dans son compte ? Concernant les stocks Xbox Series, Microsoft indique qu’elle s’attend au même niveau de pression pendant au moins les trois prochains mois. On ne devrait pas retrouver les consoles facilement en stock de si tôt.

Le Xbox Game Pass dépasse 18 millions d’abonnements

La stratégie de la firme ne réside pas dans le nombre de consoles vendues, mais dans la vente de jeux et de services, et en particulier de son abonnement Xbox Game Pass. À ce titre, Microsoft indique que le Xbox Game Pass a passé la barre des 18 millions d’abonnements, soit trois millions de plus qu’en septembre 2020. Cela signifie tout simplement que Microsoft parvient pour le moment à gagner un million d’abonnements par mois pour son service « à la Netflix ».

Durant sa conférence avec les investisseurs, Amy Hood, qui supervise les finances du groupe, a annoncé que le prochain trimestre devrait marquer une croissance de 40% sur le gaming. Malgré le succès outrancier de la Nintendo Switch, et l’incroyable popularité de PlayStation avec la PS5, la branche Xbox semble réussir à tirer son épingle du jeu vidéo.