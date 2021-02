Windows 10 21H1 sera une mise à jour mineure : les changements attendront

La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 arrivera à la fin de l'année. En attendant, on aura le droit à une petite mise à jour du système : Windows 10 21H1.

Microsoft s’est décidé à lâcher officiellement le nom : Windows 10 21H1 devrait rapidement devenir la dernière version en date du système d’exploitation pour PC de Microsoft. Rien de très excitant toutefois, il devrait s’agir d’une mise à jour mineure selon toutes vraisemblances.

C’est un employé de Microsoft qui a évoqué cette nouvelle version dans un message concernant le support des drivers du système, alors que la firme s’était refusé jusque-là à évoquer Windows 10 21H1. Derrière ce nom se cache la version de Windows 10 prévue pour la première moitié de l’année 2021. Depuis plusieurs années, Microsoft propose deux mises à jour par an pour Windows 10 : H1 en début d’année, et H2 en fin d’année. Jusque-là, la mise à jour H1 était une mise à jour majeure, alors que la mise à jour H2 ne venait qu’apporter quelques correctifs et des nouveautés moins importantes.

Comme des rumeurs l’évoquaient, Microsoft aurait changé son fusil d’épaule cette année. La version H1 serait donc une nouvelle mise à jour mineure, avant un changement plus conséquent à la fin de l’année.

Quels sont les plans de Windows pour 2021 ?

Les sources de Zac Bowden pour Windows Central confirment également que Windows 10 21H1 sera une mise à jour mineure du système, comme Windows 10 20H2 avant elle. Elle devrait donc surtout contenir des correctifs et très peu de, voir aucune, nouveautés.

En fait, le gros des équipes de Windows 10 travaille déjà à la mise à jour suivante, dont on a déjà parlé dans les colonnes de Frandroid. Connue sous le nom de code Sun Valley, cette mise à jour prévoit un changement majeur d’interface et de grandes nouveautés pour le système. On parle notamment de la possibilité de lancer des applications Android directement sur Windows 10.

Le déploiement de Windows 10 21H1 serait prévue dès le mois d’avril. C’est à cette date que Microsoft dira adieu à l’ancien Microsoft Edge.

Dans les semaines à venir, les membres du programme Windows Insider dans le canal Dev devraient commencer à recevoir de plus en plus de nouveautés prévues pour Sun Valley. Microsoft devrait bientôt prendre la parole pour dévoiler ses plans en la matière.