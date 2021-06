Windows 7 : Microsoft va retirer les pilotes de Windows Update

Windows 7 n'est plus pris en charge officiellement par Microsoft. Nouvelle étape de sa retraite : la fin des pilotes hébergés par Windows Update. Il est vraiment temps de mettre à jour le système.

Depuis le début de l’année 2020, Windows 7 n’est officiellement plus pris en charge par Microsoft. Continuer à l’utiliser présente donc des risques de sécurité pour l’utilisateur qui est encouragé à installer des versions plus récentes de Windows. Les éditeurs de logiciels vont également mettre fin au support du vieux système : Chrome devrait arrêter de recevoir des mises à jour en juillet 2021 et Nvidia va arrêter de proposer ses pilotes sur Windows 7 et 8 très bientôt.

Depuis le 17 juin 2021, c’est Microsoft qui enterre un peu plus le système avec également un changement pour les pilotes.

Les certificats ont expiré

La publication de nouveaux pilotes sur Windows Update pour les systèmes Windows 7 SP1, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 n’est plus possible. Les entreprises qui utilisent encore ces systèmes d’exploitation devront donc trouver des alternatives pour mettre à jour les pilotes de leurs périphériques. Microsoft pointe du doigt l’expiration des certificats SHA-1 pour expliquer cette fermeture.

Bien sûr, il sera toujours possible de mettre manuellement à jour un pilote, en le téléchargeant directement depuis le site du fabricant par exemple. Mais il est clair que de moins en moins de fabricants vont publier des pilotes compatibles pour ces versions de Windows.

À ce jour, les utilisateurs de Windows 7 peuvent toujours mettre à jour gratuitement l’OS vers Windows 10 en suivant ces instructions. En principe, le passage de Windows 7 à Windows 11 devrait rester gratuit à la fin de l’année.