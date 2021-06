OneDrive s’arme d’un éditeur photo inspiré de Google Photos

OneDrive, le service de stockage dans le cloud de Microsoft, va maintenant permettre de retoucher facilement les photos qui y sont stockées grâce à un éditeur basique, inspiré par celui de Google Photos.

Stocker des photos sur OneDrive va devenir plus intéressant. Au travers d’une nouvelle mise à jour, Microsoft va déployer sur son service de stockage dans le Cloud une fonctionnalité permettant d’éditer et de recadrer des clichés. Comme le souligne Android Central, cette fonctionnalité n’est pas aussi complète que l’éditeur photo proposé par Google Photos, mais elle s’avère bienvenue sur OneDrive.

Elle concerne d’ailleurs à la fois la version Web du service et son application Android, où Microsoft a déjà entamé son déploiement. L’application OneDrive pour iOS est aussi concernée par l’ajout de ces nouvelles fonctions, mais elle sera mise à jour ultérieurement, plus tard cette année, lit-on.

Microsoft veut faire de OneDrive un meilleur outil pour vos photos

Microsoft veut aussi rendre OneDrive plus habile dans la gestion des photos. Il va être possible de les organiser plus finement à l’aide de nouveaux outils — et notamment un système de tri automatique. Les photos uploadées sur OneDrive pourront être regroupées automatiquement en fonction de leur origine, de manière à ce que les clichés émanant des réseaux sociaux, des applications de messagerie ou de captures d’écran soient placées respectivement dans des répertoires distincts.

Ce tri dynamique sera par contre déployé plus tard, d’ici quelques mois.

À l’inverse, un système de filtres est d’actualité à court terme pour retrouver plus facilement un dossier en particulier. Il sera accessible dès l’installation de la présente mise à jour, tout comme une nouvelle fonction vouée à la diffusion sur un téléviseur (via un dispositif Chromecast, par exemple) de contenus depuis OneDrive.

La chose sera accessible à l’aide d’une petite icône dédiée, installée dans le coin supérieur gauche de l’interface. L’ensemble de ces nouveautés devrait permettre à Microsoft de mieux retenir les utilisateurs de OneDrive, tout en concurrençant de manière plus complète les solutions d’Apple et Google, entre autres.