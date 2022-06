Le prochain Motorola Razr pliant arriverait d’abord en Europe et à prix plus bas

Alors qu'il y avait d'abord lancé ses nouveaux Razr pliants en 2019 et 2020, le prochain modèle bouderait finalement les Etats-Unis au profit de la Chine et de l'Europe. Avec un prix revu à la baisse.

C’est l’étrange rumeur propagée par le site Compare Dial et l’informateur OnLeaks. D’après les sources de ce dernier, le Motorola Razr 3 ne serait d’abord lancé qu’en Chine et en Europe. Toutefois, le célèbre leaker évoque aussi une sortie ultérieure sur « les marchés internationaux ».

La stratégie Motorola

« Marchés internationaux » est un terme sans équivoque. Logiquement, les États-Unis devraient être englobés dans cette dénomination. Mais CNET en doute. Selon nos confrères américains, Motorola a pris l’habitude de priver certains pays de ses dernières sorties. En l’occurrence, de bouder ceux où ses appareils se vendent le moins bien.

Or, les Razr Phone 2019 et 2020 ont justement fait une contre-performance lors de leur sortie au pays de l’Oncle Sam. Vendus trop cher (autour des 1400 dollars, soit plus de 1300 euros HT), et souffrant surtout de plusieurs problèmes de conception, le public aura préféré se tourner vers les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Flip 3 de Samsung, mieux finis et plus fonctionnels.

Ceci étant, OnLeaks dit avoir pris connaissance du tarif de lancement du prochain Motorola Razr. Et celui-ci pourrait contribuer à rendre ce modèle plus compétitif à l’approche de la sortie du Samsung Galaxy Z Flip 4 cet été.

Un Razr 3 plus abordable

D’après l’informateur, le Motorola Razr 3 sera lancé en Europe à partir de 1 149 euros contre près de 1400 euros pour son prédécesseur. Une décote de près de 18% par rapport à la précédente édition, qui le rapproche du prix de son concurrent direct chez Samsung (1 049 euros) et qui équivaut celui du Honor P50 Pocket lancé récemment.

Pour aller plus loin

Une vidéo révèle le design du Motorola Razr 3, le prochain pliant façon Galaxy Z Flip

Un unique modèle, vraisemblablement proposé en noir (pardon : en « noir quartz »), et équipé de 12 Go de RAM pour tout de même 512 Go de stockage interne, rapporte Compare Dial.

Pour le reste de la fiche technique, il se murmure que l’écran avant du Razr 3 passerait de 2,7″ à 3″ et son écran interne (principal) de 6,2″ à 6,7″. Sous le capot, le smartphone pliant profiterait du nouveau SoC de Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen 1.

Le site spécialisé anticipe une sortie du Motorola Razr 3 en Chine dès le mois prochain et peu de temps après en Europe. Les Américains nous l’envient déjà.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.