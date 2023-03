Ce smartphone à stylet se rêverait en alternative moins chère au Galaxy S23 Ultra

Motorola préparerait un nouveau smartphone à stylet Moto G Stylus pour 2023, selon un site spécialisé qui en révèle le design et une partie de sa fiche technique. Mais sa version 4G risque d'être moins intéressante que la génération précédente.

Motorola semble vouloir continuer de proposer une alternative moins chère à Samsung en ce qui concerne les smartphones à stylet. Depuis 2020, la marque américaine commercialise la gamme Moto G Stylus, intégrant comme le dernier Galaxy S23 Ultra un stylet à l’intérieur du produit.

Mardi 21 mars, le site d’informations TheTechOutlook révèle ainsi ce qui semble être le prochain Moto G Stylus 2023, pas encore confirmé par Motorola. Si le dernier produit de la gamme avait été salué pour ses qualités, cette prochaine version pourrait toutefois revoir à la baisse plusieurs points cruciaux.

Moins de pixels, de RAM et de stockage

Les nombreux visuels internes dévoilés par TheTechOutlook permettent d’abord de découvrir l’éventuelle conception externe du smartphone : si on retrouve à nouveau un écran aux bords plats de 6,5 pouces avec un poinçon central assez discret et un taux de rafraichissement de 90 Hz, la définition de la dalle passe de Full HD+ à HD+ (720 pixels de largeur maximum). Le produit serait proposé en deux couleurs, bleu ou cuivre, et en deux versions 4G et 5G.

Moto G Stylus 4G 2023 // Source : Motorola via TheTechOutlook Moto G Stylus 4G 2023 // Source : Motorola via TheTechOutlook Moto G Stylus 4G 2023 // Source : Motorola via TheTechOutlook Moto G Stylus 4G 2023 // Source : Motorola via TheTechOutlook

Les compromis continuent face aux composants internes que devraient offrir la version 4G du smartphone. Selon une fuite repérée par TheTechOutlook via l’application de test de performances Geekbench : la puce du précédent Moto G Stylus 4G de 2022 ne devrait pas changer, conservant le processeur MediaTek Helio G88. « Une puce assez peu impressionnante, même pour les standards des téléphones Android bon marché », se désole le média en ligne Android Central.

De même, la seule option de mémoire vive du smartphone 4G baisserait de 6 à 4 Go de RAM. Le stockage pourrait également être divisé en deux, de 128 Go à 64 Go. Le produit perdrait également un module de caméra par rapport à la triplette de la génération 2022, passant à seulement deux capteurs.

Un smartphone à stylet qui resterait intéressant

Ce prochain Moto G Stylus 4G 2023 garderait malgré tout certains avantages. Malgré un module en moins en photo, le smartphone conserverait en revanche le même grand-angle principal de 50 mégapixels. De même, on retrouverait également les haut-parleurs frontaux en stéréo, le capteur d’empreinte latéral et la prise jack 3,5 mm du Moto G Stylus 4G 2022.

La batterie aurait aussi la même capacité de 5000 mAh, bien qu’elle soit toujours rechargeable à une vitesse de 10 W maximum en filaire. Le téléphone pourrait aussi être commercialisé avec la dernière version Android 13 via l’interface Motorola My UX. Une très bonne nouvelle pour de l’entrée de gamme.

Un prix plus doux aux dépens de son usage ?

Si on imagine que le choix de rendre le smartphone moins puissant vise à baisser éventuellement son prix, le choix d’intégrer moins de mémoire vive que sur les précédents modèles de Moto G Stylus pourrait toutefois réduire la réactivité générale du smartphone. Une décision regrettable puisque son usage est axé vers la productivité grâce à son stylet.

Pour autant, ce Moto G Stylus 2023 n’est même pas sûr d’être commercialisé en France ou en Europe : malgré les qualités du dernier modèle de la gamme G Stylus selon Android Central, les ventes du smartphone sont restées limitées aux États-Unis.

