Samsung ne serait plus seul : Motorola intégrerait un stylet à son prochain smartphone

Motorola n'a pas fait de smartphone à stylet depuis bien des lunes. Pourtant, selon ce premier rendu d'une source fiable, un de ses prochains smartphones en intégrerait bien un.

Les smartphones équipés d’un stylet étaient nombreux lorsque les technologies d’écran étaient encore basées majoritairement sur le résistif. Mais alors que les smartphones sont passés au capacitif, ils ont petit à petit disparu.

Samsung est aujourd’hui presque le seul à fournir un stylet avec sa gamme Note, dont les derniers représentants ne sont autres que les Note 10, Note 10+ et Note 10 Lite. Motorola aurait décidé de ne plus le laisser seul sur ce terrain.

Motorola revient au stylet

Evan Blass, source connue et reconnue du milieu, nous offre en effet un premier rendu (voir image de une) d’un futur smartphone de la marque. Et outre son design somme toute très moderne avec des bordures réduites et un capteur intégré dans un poinçon en haut à gauche de l’écran, on remarque avant toute chose son stylet bien sûr.

Notez que quand bien même beaucoup l’appellent le « Motorola Edge+ », Evan Blass indique qu’il est « irresponsable » de l’appeler ainsi. Également, la date du 3 avril affichée sur ce rendu n’équivaut à rien : la marque l’utilise sur tous ses rendus, qu’importe la date de sortie réelle de l’appareil.

Selon ses dires, Motorola n’a pas sorti de smartphone à stylet depuis l’ère Windows Phone, aujourd’hui bien révolue. À la rédaction, il nous est même bien impossible de nous rappeler du moindre modèle de la marque équipé ainsi.

L’initiative de Motorola serait tout de même extrêmement intéressante. Le stylet est devenu au fil des ans une signature de Samsung, qui est virtuellement seul sur ce terrain.

Avec un smartphone qu’on devine plus haut de gamme pour Motorola, mais pas pour autant plus onéreux que ce que propose son concurrent, il pourrait vraiment trouver une petite place. Du moins, encore faut-il que le stylet soit un argument de vente effectif : dans l’absolu, on observe plutôt qu’il est assez gadget sur la gamme Note depuis quelques années déjà.

Seriez-vous intéressé par un smartphone à stylet plus accessible ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires, votre opinion nous rend plus que curieux.