Non pas un, mais deux smartphones pliables : ce constructeur devrait mettre le paquet en 2023

Selon le leaker OnLeaks, Motorola travaillerait non pas sur un, mais deux smartphones pliables à clapet pour 2023. L’intéressé a même mis en ligne des rendus 3D du modèle « Lite », qui ferait quelques petites concessions.

Motorola a été l’un des pionniers en matière de smartphone pliable, avec son fameux Razr de 2019. Depuis, le constructeur a poursuivi ses efforts sur le format clapet avec le Razr 5G annoncé en 2020, suivi d’une troisième génération introduite en 2022 – qui a au passage récolté un décent 7/10 sur Frandroid.

Et visiblement, l’entreprise américaine ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le leaker OnLeaks, connu et reconnu pour sa fiabilité dans le milieu, croit savoir qu’une nouvelle fournée de pliables Motorola serait prévue pour 2023. Et par fournée, l’intéressé entend non pas un, mais deux modèles.

Une version Lite attendue

En collaboration avec MySmartPrice, OnLeaks a mis en ligne des rendus 3D d’un des deux appareils. Il s’agirait ici du Motorola Razr Lite, soit le plus abordable de la nouvelle gamme, qui pourrait aussi plus simplement se nommer Motorola Razr 2023. À ses côtés, une version Plus, plus onéreuse et plus aboutie, serait au programme.

Par rapport à la génération 2022, ce modèle Lite pourrait troquer son écran externe de 2,7 pouces pour une dalle bien plus petite, qui s’inviterait sur la partie supérieure du dos. Dessus, les possibilités seraient moindres : consultation de l’heure, ou des notifications et des appels entrants par exemple.

Source : OnLeaks via MySmartPrice Source : OnLeaks via MySmartPrice Source : OnLeaks via MySmartPrice

À l’arrière, deux capteurs photo seraient tout de même au programme : à voir si ce modèle reprendrait les capteurs 50 et 12 mégapixels du Razr 2022. L’élément le plus intéressant devrait sans aucun doute être son prix. À ce stade, aucune information fiable n’a filtré, bien que l’on pourrait espérer un tarif autour des 1000 euros.

À sa sortie, le Razr 2022 s’arrachait au prix de 1199 euros. Une version Lite devrait certes faire des concessions, ce qui tirerait alors le prix vers le bas. Dans ce cas, cette génération 2023 pourrait directement s’aligner face au Samsung Galaxy Z Flip 4, lancé à 1109 euros le jour de sa sortie.

Une présentation dès le mois d’août ?

Difficile d’établir un calendrier commercial précis. L’an passé, Motorola avait profité du mois d’août pour présenter son Razr : faut-il s’attendre à une sorte de rendez-vous annuel, la question est légitime. Août est un mois chargé en téléphone pliable, puisque Samsung en profite aussi généralement pour lever le voile sur ses nouveautés.

Dernière précision : les rendus 3D publiés par OnLeaks se basent sur des images réelles, mais de mauvaise qualité, d’un prototype en phase de test, écrit MySmartPrice. Certains petits détails pourraient donc évoluer par rapport au modèle de série.

