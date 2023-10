Ce smartphone s’enroule autour de votre poignet : plus besoin de montre connectée

Motorola a dévoilé une nouvelle version de smartphone flexible : différent d'un smartphone pliable, voire d'un modèle à l'écran qui s'enroule, celui-ci peut se tordre à plusieurs endroits. De quoi l'enrouler autour du poignet pour l'utiliser en tant que montre connectée.

Présent au Lenovo Tech World ’23, le constructeur Motorola a dévoilé un nouveau prototype de smartphone à écran flexible. De quoi créer un concept hybride entre un smartphone pliable et une montre connectée, puisqu’il peut s’enrouler autour du poignet.

Un smartphone avec une dalle flexible : pour quoi faire ?

Ce smartphone a été conçu à l’aide d’une dalle pOled FHD+ qui peut être pliée à différents endroits. Motorola s’est bien sûr appuyé sur son expertise en matière d’écrans pliables, qui remonte déjà plusieurs années, mais aussi à celle de Lenovo sur les ordinateurs portables (le premier appartenant au second). Ce concept, ce n’est d’ailleurs par Motorola qui l’a inventé : Lenovo en avait présenté un similaire en 2016. La recette est reprise, et améliorée.

Un écran de 6,9 pouces qui peut être utilisé tant en position totalement plate qu’en position « enroulée », afin de porter cet appareil au poignet. En réalité, l’écran ne se plie pas entièrement et le téléphone ne forme pas un cercle parfait, mais plutôt un demi-cercle. Le haut de l’écran ainsi que le bas sont relativement plats et viennent se placer au-dessus et en dessous du poignet.

Vers des modèles fonctionnels et commercialisables ?

Le haut de l’écran, celui qu’on voit, peut totalement être utilisé. L’interface n’est pas exactement la même que lorsque l’écran est à plat, mais presque, puisqu’il s’agit de celle d’un Motorola Razr 40 Ultra. L’écran externe de ce smartphone Motorola étant grand, cela permet d’utiliser n’importe quelle application. L’intérêt porté à l’utilisation logicielle est un point qui peut montrer que Motorola pourrait commercialiser à l’avenir un prototype comme celui-ci.

Ce n’est pas le seul usage imaginé par Motorola. Lorsque le smartphone est courbé, cela permet de le poser à la verticale sur une surface plane comme une table. De quoi avoir un support intégré au smartphone, qui est ni plus ni moins que… la dalle elle-même. La surface utilisable est alors réduite : 4,6 pouces.

Pour l’instant, Motorola n’a pas annoncé la commercialisation de son concept de smartphone. Les obstacles techniques sont encore grands : il faut pouvoir produire dans des quantités significatives cette dalle particulière, assurer sa fiabilité. Quid également de l’autonomie : le mécanisme permettant de plier l’écran à plusieurs endroits est sans doute plus gros qu’une charnière de smartphone pliable. De quoi prendre de la place, et pour en trouver, on sacrifie souvent la taille de la batterie.