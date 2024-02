Sobre, efficace et pas cher : ce bracelet connecté a de quoi plaire

Motorola profite de ce début février pour donner le coup d'envoi d'un nouveau bracelet connecté, baptisé Moto Watch 40. Avec ce nouveau produit, pas de fioriture, mais un design sobre, une bonne autonomie et un prix plancher.

Coup d’envoi pour le nouveau bracelet connecté Moto Watch 40. Pour l’instant commercialisé uniquement aux États-Unis, ce modèle entrée de gamme arrive chez Motorola à un tarif de 65 dollars (60 euros hors taxes) et se décline en deux coloris : Phantom Black et Rose Gold.

Comme le souligne GSMArena, ce nouveau bracelet connecté se positionne dans le catalogue du constructeur chinois en complément des Moto Watch 70 et Moto Watch 100 (cette dernière étant pour l’instant la seule disponible sur le site français du fabricant). Le Moto Watch 40 est pour sa part plus abordable et plus compact que les deux autres montres connectées de Motorola. Il arbore pourtant une fiche technique honnête, qui devrait en faire un bon allié pour le suivi de l’activité physique.

Un tracker basique, mais efficace ?

Dans le détail, le Moto Watch 40 se dote d’un écran LCD de 1,57 pouce offrant 85 cadrans différents. Le boîtier est pour sa part constitué d’un alliage de zinc, et de verre, tandis que le bracelet (interchangeable) est en silicone. L’ensemble est par ailleurs certifié IP67 pour résister à la sueur, à la poussière et à une immersion à 1 mètre pendant 30 minutes. Autant dire qu’il ne s’agit pas d’un modèle propice à la natation.

Animé par le logiciel Moto Watch OS, le Moto Watch 40 ne prend pas en charge les appels ou la réponse aux messages, mais il peut par contre afficher vos notifications.

Sur le plan de la santé, on y trouve un suivi continu de la fréquence cardiaque et de la valeur SpO2, ainsi qu’un suivi du sommeil et du stress. Le tout est par en outre compatible avec Google Fit pour aller plus loin dans le monitoring.

Le nouveau bracelet connecté de Motorola embarque enfin une batterie de 240 mAh pouvant offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie sur une seule recharge. Et en la matière, ça va vite : 25 minutes sur secteur permettent de faire le plein complet d’énergie.