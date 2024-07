Motorola s’apprête à dévoiler un smartphone renforcé… et pourtant élégant

Motorola a commencé à teaser en ligne le plus fin des mobiles certifiés MIL-STD-810. Ce nouveau smartphone devrait allier solidité à toute épreuve (ou presque), et grande finesse... avec à peine plus de 8 mm d'épaisseur.

Motorola a commencé à teaser en ligne un nouveau modèle de smartphone dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Attendu dans un premier temps en Inde, l’appareil aura pour particularité d’être le plus fin des modèles certifiés MIL-STD-810. Pour rappel, cette norme a été développée par le ministère américain de la Défense estimer la résistance d’un appareil aux conditions environnementales auxquelles il peut être confronté.

Cette certification a depuis été reprise par certains fabricants d’appareils grand public pour attester de leur résistance dans des conditions d’utilisation « extrêmes », mais aussi aux chocs et aux secousses. Si le sujet vous intéresse, ASUS (qui utilise cette norme sur de nombreux PC portables) a publié un dossier permettant de mieux comprendre sur quels critères cette norme est basée.

Un smartphone atypique bientôt chez Motorola

Quoi qu’il en soit, Motorola évoque un partenariat avec le revendeur indien Flipkart, et met en avant la solidité de son appareil dans le cadre de chutes accidentelles, de chaleur et froid extrêmes, mais aussi lors de secousses ou face à l’humidité.

Pour l’instant, on ignore quel est l’identité de ce nouveau produit, mais certaines sources estiment qu’il pourrait s’agir du Motorola Edge 50 Neo, successeur du Edge 40 Neo introduit en septembre l’année dernière, souligne GSMArena.

L’appareil pourrait ainsi être motorisé par un SoC MediaTek Dimensity 7300, couplé à 8 ou 12 Go de RAM, et 256 ou 512 Go de stockage interne en fonction de la configuration choisie. Si l’on s’en tient aux rumeurs circulant au sujet du Edge 50 Neo, on y trouverait enfin un écran pOLED de 6,5 pouces montant à 120 Hz. Ce dernier serait par ailleurs certifié Gorilla Glass 3.

Côté photo, il faudrait miser sur un total de trois capteurs : un module principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 13 Mpx et un zoom monté sur un capteur de 10 Mpx. En façade serait enfin installé une caméra selfie de 32 Mpx, tandis que l’ensemble pourrait être alimenté par une batterie de 4 310 mAh.

Toujours selon GSMArena, ce nouveau smartphone ne dépasserait pas les 8,1 mm d’épaisseur pour 171 grammes sur la balance. Il serait enfin décliné en quatre coloris intitulés : Nautical Blue, Latte, Grisaille, et Poinciana.