Pressenti depuis plusieurs semaines, le Motorola One Zoom a finalement été présenté officiellement ce jeudi à l’IFA de Berlin. L’occasion de le prendre en main pour découvrir ses quatre appareils photo arrière.

Lors de l’IFA 2019 qui se déroule en ce moment à Berlin, Lenovo n’a pas présenté que des ordinateurs ou des tablettes, mais également un smartphone sous sa marque Motorola : le Motorola One Zoom.

Comme son nom l’indique, le smartphone fait partie de la gamme One de Motorola et succède donc aux One, One Vision et One Action. Pourtant, il se distingue très clairement des autres appareils de la marque par plusieurs aspects.

Modules photo

Le premier d’entre eux est le dos du Motorola One Zoom. On retrouve en effet un très large module avec rien de moins que trois appareils photo au dos. Outre le capteur photo principal de 48 mégapixels, on retrouve également un ultra grand-angle et un zoom optique x3. L’effet est plutôt réussi et Motorola est parvenu à regrouper les trois optiques de manière élégante derrière une petite plaque en verre du plus bel effet. C’est également ici que l’on va retrouver le logo Motorola… mais pas le lecteur d’empreintes.

Un écran OLED de belle qualité

Pour le lecteur d’empreintes, il faut donc passer forcément par celui intégré directement dans l’écran Oled. On apprécie d’ailleurs les couleurs particulièrement vives et la bonne luminosité d’affichage. Un constat à nuancer cependant compte tenu des conditions de prise en main, mais qui sera à vérifier lors d’un test ultérieur. Dans tous les cas, on apprécie que Motorola ait enfin adopté une dalle Amoled pour sa gamme One.

Autre particularité du Motorola One Zoom, ses connectiques et bordures. Certes, on va retrouver des touches de volume, une prise USB-C et même une prise jack, mais le haut-parleur n’est pas présent sur la tranche inférieure comme c’est le cas quasiment chez tous les constructeurs. Ici, Motorola a fait le choix d’intégrer le haut-parleur sur la tranche supérieure, un emplacement pour le moins original même si on a du mal à comprendre le raisonnement derrière.

Prix et disponibilité

Le Motorola One Zoom est d’ores et déjà disponible au prix de 449 euros. Pour ce prix, il est équipé d’un Snapdragon 575, d’une batterie de 4000 mAh et d’un écran de 6,4 pouces.